Arsenal a battu Chelsea et a obtenu les trois points (0-1)

12/05/2021 à 23:18 CEST

le Arsenal a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-1 contre lui Chelsea ce mercredi dans le le pont de Stamford. le Chelsea Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Manchester City loin de chez soi (1-2) et l’autre devant Fulham dans leur stade (2-0) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Concernant l’équipe visiteuse, le Arsenal a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui West Bromwich Albion à la maison et le Newcastle United loin, 3-1 et 0-2 respectivement. Avec ce résultat, l’ensemble des ‘Blues’ est quatrième, tandis que le Arsenal il est huitième à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière excellente pour l’ensemble des ‘Gunners’, qui ont profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Smith-Rowe à 16 minutes. Avec ce score, la première partie du jeu s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-1.

L’entraîneur du Chelsea a donné accès à Hudson-Odoi, Giroud Oui Ziyech pour Gilmour, Havertz Oui Azpilicueta, Pendant ce temps, il Arsenal a donné le feu vert à Bellerín, Lacazette Oui Chambres, qui est venu remplacer Saka, Aubameyang Oui Bellerín.

L’arbitre a montré un carton jaune à Arsenal (Thomas), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec cette défaite après le match, le Chelsea il se situait à la quatrième place du tableau avec 64 points, à la place d’accès à la Ligue des champions. le Arsenal, pour sa part, il est resté à la huitième place avec 55 points.

Le lendemain, l’équipe de Thomas Tuchel fera face à La ville de Leicester, Pendant ce temps, il Arsenal de Mikel Arteta sera mesuré par rapport à Palais de cristal.

Fiche techniqueChelsea:Kepa, Thiago Silva, Zouma, Azpilicueta (Ziyech, min.78), Jorginho, Gilmour (Hudson-Odoi, min.46), James, Chilwell, Mount, Pulisic et Havertz (Giroud, min.65)Arsenal:Leno, Pablo Marí, Gabriel Magalhães, Tierney, Holding, Elneny, Thomas, Ødegaard, Smith-Rowe, Saka (Bellerín, min.66) et Aubameyang (Lacazette, min.79)Stade:le pont de StamfordButs:Smith-Rowe (0-1, min. 16)