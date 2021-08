Arsenal a battu Liverpool à la signature d’Alexis Sanchez de Barcelone parce qu’il “se sentait comme un poids d’appoint”, maintenant les Gunners pourraient signer l’ex-Red Philippe Coutinho en poids d’appoint pour l’attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang

in

Philippe Coutinho est le joueur que Barcelone ne peut tout simplement pas ébranler.

Le transfert de rêve du Brésilien au Camp Nou en janvier 2018 s’est rapidement transformé en cauchemar et il a eu du mal à s’installer dans l’équipe depuis.

. – .

Le Barça a payé à Liverpool un record de 142 millions de livres sterling pour Coutinho

Il a été prêté au Bayern Munich lors de la saison 2019/20 et aurait tenté de le vendre à plusieurs reprises. Mais personne ne le prendra.

Arsenal est le dernier club que Barcelone essaie de faire rejoindre Coutinho, l’utilisant apparemment comme un poids dans leurs tentatives de recruter l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang.

Les deux clubs ont fait beaucoup d’affaires ensemble dans le passé. Thierry Henry, Cesc Fabregas et Thomas Vermaelen ne sont que quelques joueurs à avoir quitté le nord de Londres pour la Catalogne.

Les relations Barcelone-Arsenal n’ont cependant pas été totalement unilatérales. Les Gunners ont réussi à faire avancer Alexis Sanchez pour 35 millions de livres sterling à l’été 2014.

getty

Sanchez est devenu une figure talismanique à Arsenal

Liverpool semblait être la destination la plus probable pour le Chilien, en particulier avec la signature de Luis Suarez par Barcelone le même été.

Cependant, le patron des Reds de l’époque, Brendan Rodgers, a expliqué que Sanchez avait à cœur de déménager à Londres.

“C’est un joueur fantastique et il nous aurait convenu”, a déclaré Brendan Rodgers en 2014.

“C’était un endroit où la géographie dictait où il voulait aller, aussi simple que cela. Ce n’était pas dû à un manque d’ambition du club, c’était à propos de l’endroit où le joueur et sa famille voulaient vivre.

getty

Liverpool aurait pu avoir Sanchez comme remplaçant de Suarez. Ils ont signé Mario Balotelli et Rickie Lambert à la place

Mais l’ancien directeur sportif des Gunners, Dick Law, s’en souvient différemment, insistant sur le fait que Sanchez n’était pas un poids dans un accord impliquant Arsenal, et un plaidoyer personnel d’Arsène Wenger a beaucoup aidé.

« Tout a commencé avec [former chief scout] Steve Rowley au tournoi de Toulon », a déclaré Law à Goal.

“Sebastian Rozental, qui travaille pour l’agence Twenty Two qui appartient à l’agent de Sanchez Fernando Felicevich au Chili, s’est approché et a dit à Steve:” Sanchez va quitter Barcelone “.

«Nous sommes tous des sceptiques naturels, nous pensions qu’il n’y avait aucune chance lorsque Steve nous a appelés. Nous sommes donc retournés voir les agents et ils ont dit que c’était vrai et que Barcelone leur avait même donné un prix.

Sanchez a été signé lors de la Coupe du monde 2014, où il a marqué deux buts

.

Sanchez est l’un des joueurs les plus talentueux de l’ère Emirates du club

« Alors je me suis immédiatement envolé pour [Chile capital] Santiago pour juste avoir une idée de Fernando sur la gravité de la situation. Si nous devions simplement être un cheval de trait pour la Juventus ou Liverpool qui savaient qu’ils perdaient Suarez, alors nous ne voulions pas jouer à ce jeu.

«À la suite de cette réunion, j’ai estimé qu’il y avait une demi-chance, mais le plus proche de l’accord était Arsène – il l’a remporté pour nous.

“Arsene a rencontré Fernando à Rio lors de la Coupe du monde deux ou trois fois au cours des dix prochains jours pour parler de sa philosophie, de l’endroit où Sanchez pourrait jouer, ce genre de chose. À la suite de ces conversations, Sanchez a vraiment pris goût à l’idée de venir à Londres.

“Liverpool lui jetait une tonne d’argent, mais j’avais cru comprendre qu’il n’y avait pas de véritable contact personnel. Ma conclusion était que Sanchez se sentait comme un poids dans les négociations de transfert Liverpool – Barcelone pour Suarez.

.

La star de Barcelone serait bien le poids lourd de l’accord cette fois, cependant

“C’était plus une affaire d’argent qu’autre chose et je pense que lorsque vous traitez avec des Sud-Américains, vous devez y ajouter un élément humain.”

Les fans d’Arsenal étaient heureux que Wenger ait fait un effort supplémentaire pour signer Sanchez, qui a été fantastique au cours de ses trois ans et demi au club. Largement considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de l’ère Emirates, il les a aidés à remporter deux FA Cups et a également remporté le prix du joueur de la saison d’Arsenal à deux reprises.

Il est parti rejoindre Manchester United en janvier 2018 avec Henrikh Mkhitaryan dans l’autre sens et la carrière de Sanchez a vraiment stagné pendant son séjour à Old Trafford. Il a révélé plus tard qu’il voulait retourner à Arsenal après seulement UNE séance d’entraînement à Man United.

Sanchez est maintenant dans une situation similaire à Coutinho en essayant de reconstruire sa carrière. Le joueur de 32 ans est actuellement à l’Inter mais a eu du mal à s’établir dans l’équipe première lors de sa campagne victorieuse la saison dernière.

. – Contributeur

La seule bonne chose à propos du temps de Sanchez à Man United était son salaire déclaré de 505 000 £ par semaine

En ce sens, Arsenal sait ce que c’est que d’être dans la situation de Liverpool, car les rapports suggèrent que Coutinho est le poids lourd de l’accord.

Cependant, la demande pour Sanchez il y a sept ans était beaucoup plus élevée que la demande actuelle pour Coutinho.