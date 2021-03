Arsenal a battu Tottenham Hotspur 2-1

14 Mar 2021 à 19h35 CET



Le Arsenal a gagné 2-1 contre Tottenham lors de la réunion tenue ce dimanche au Emirates Stadium. Le Arsenal est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match disputé contre le Burnley. De la part de l’équipe visiteuse, le Tottenham Hotspur a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Palais de cristal dans son stade et le Burnley à domicile, 4-1 et 4-0 respectivement. Avec cette défaite, l’équipe des « Spurs » a été placée en neuvième position après la fin du match, tandis que le Arsenal est dixième.

La première équipe à marquer était l’équipe des « Spurs », qui a ouvert le score grâce à un but de Lamelle dans la minute 33. Mais plus tard, l’équipe des ‘Gunners’ a réagi et a égalisé le combat grâce à un but de Ødegaard quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 44e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

En deuxième période, il a marqué un but Arsenal, qui a tracé le tableau de bord avec un but de onze mètres Lacazette à la 64e minute, terminant le match avec un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Arsenal de Mikel Arteta soulagé Pépé, Willian Oui Elneny pour Saka, Smith-Rowe Oui Lacazette, tandis que le technicien du Tottenham, José Mourinho, a ordonné l’entrée de Lamelle, Sissoko Oui Là fournir Son Heung-Min, Balle Oui Ndombele.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons: un carton jaune au Arsenal, spécifiquement pour Xhaka et trois à Tottenham (Reguilón, Sanchez Oui Lamelle). De plus, il y avait un carton rouge pour Lamelle (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Après avoir surmonté le match, le Arsenal se situait avec 41 points à la dixième position du tableau de classement à la fin du match, tandis que le Tottenham Hotspur il a été placé à la neuvième place avec 42 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Premier League: Tottenham Hotspur tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Southampton dans son fief, tandis que le Arsenal jouera contre lui Jambon de l’Ouest à domicile.