Arsenal a battu West Bromwich Albion 3-1 à domicile

09/05/2021 à 22:04 CEST

le Arsenal a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-1 contre lui Brom ouest ce dimanche dans le Emirates Stadium. le Arsenal est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par 0-2 à Newcastle United. Du côté des visiteurs, le West Bromwich Albion a récolté une égalité à un contre le Wolverhampton Wanderers, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de West Bromwich était en dix-neuvième position après la fin du duel, tandis que le Arsenal est le neuvième.

La première équipe à marquer a été la Arsenal, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Smith-Rowe à la 29e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe ‘Gunners’, qui a augmenté le score grâce à un but de Pépé à la 35e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec le score de 2-0.

En deuxième période, le but est venu pour lui West Bromwich Albion, qui s’est approché du tableau de bord avec un but de Matheus Pereira à la 67e minute. L’équipe locale a augmenté son avantage avec un coup franc direct de Willian sur le bord de la fin, à 90, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score de 3-1 sur la lumière.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Brom ouest a donné accès à Robson-Kanu Oui Diangana pour Diagne Oui Robinson et par le Arsenal il a été remplacé Lacazette, Tierney Oui Thomas pour Martinelli, Smith-Rowe Oui Ceballos.

L’arbitre a donné un carton jaune à Ceballos par l’équipe locale déjà Robson-Kanu Oui Gallagher par l’équipe de West Bromwich.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match de la 35e journée, le Arsenal classé neuvième, tandis que le Brom ouest il est dix-neuvième, occupant une place de relégation dans la deuxième division.

Le lendemain, le Arsenal jouera contre lui Chelsea à la maison et le West Bromwich Albion jouera son match contre lui Liverpool dans son fief.

Fiche techniqueArsenal:Leno, Gabriel Magalhães, Holding, Saka, Chambers, Ceballos (Thomas, min.76), Elneny, Smith-Rowe (Tierney, min.63), Pépé, Willian et Martinelli (Lacazette, min.60)West Bromwich Albion:Johnstone, Bartley, Ajayi, Townsend, Furlong, Phillips, Yoku & scedil; lu, Gallagher, Matheus Pereira, Robinson (Diangana, min 68) et Diagne (Robson-Kanu, min 56)Stade:Emirates StadiumButs:Smith-Rowe (1-0, min.29), Pépé (2-0, min.35), Matheus Pereira (2-1, min.67) et Willian (3-1, min.90)