Arsenal a beaucoup de promesses, mais doit éliminer les erreurs inutiles

Pour la première fois depuis l’époque où Alexis Sanchez et Mesut Ozil se sont liés dans les dernières années d’Arsène Wenger, il existe une réelle sympathie pour Arsenal. On a le sentiment que quelque chose – quelque chose de positif – se passe. Que le processus que certains accusaient de ne même pas exister est en bonne voie pour un succès ultime. La performance contre Manchester City incarnait cela. Oui, c’était une autre défaite – leur 10e de suite contre les Citizens, mais celle-ci était différente. Ce n’était pas la tempête habituelle de 20 minutes de buts de City pour mettre fin au match avant même qu’il n’ait commencé. Oserait-on dire que les Gunners méritaient même de repartir avec un, peut-être même trois points.

S’il n’y avait pas eu cinq minutes calamiteuses – au cours desquelles Riyad Mahrez a égalisé sur place et Gabriel Magalhães a écopé de deux cartons jaunes – il ne serait pas obscène de suggérer que nous ferions beaucoup plus d’éloges sur les hôtes. Mais d’une certaine manière, cela résume le point de vue d’Arteta. C’est une équipe qui n’a pas encore atteint le professionnalisme et la maturité impitoyables dont font souvent preuve Manchester City, Liverpool et Chelsea. C’est cependant la prochaine étape. Arteta a jeté les bases. Il est maintenant temps de lisser même les plus petits plis.

Les fondations ont été posées pour le succès d’Arsenal ; Maintenant, Mikel Arteta doit rechercher la perfection

Le quatuor d’attaque détient la clé du succès présent et futur

Au fil des semaines, il est de plus en plus probable que nous parlerons du quatuor d’attaquants actuel d’Arsenal avec une pointe de jalousie dans quelques années. Ils détiennent la clé pour déverrouiller une nouvelle armoire à trophées, pleine d’honneurs potentiellement gagnés à un moment où les fans n’auront pas besoin d’histoires de personnes plus âgées pour connaître le sentiment de gagner. Ce quatuor d’attaquants, bien sûr, est Gabriel Martinelli, 20 ans, Martin Odegaard, 23 ans, Emile Smith Rowe, 21 ans, et Bukayo Saka, 20 ans.

Penser qu’Arsenal est passé d’un côté assez édenté, avec un duo vieillissant de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, à la machine à presser en constante amélioration de la ligne de front énergique et élastique susmentionnée est un signe du processus qu’Arteta a mis en place. mouvement aux Emirats.

On peut dire que la plus grande partie de ce nouveau fab four est aussi leur bravoure. Si souvent, nous avons vu des équipes entrer dans leur coquille contre la machine à gagner robotique de Manchester City de Pep Guardiola, avant de repartir avec une défaite suffisamment lourde pour jeter le doute sur leurs tactiques défensives. Arsenal, cependant, a fait le contraire. Ils ont emmené le jeu à City; ils les ont encaissés. L’équipe d’Arteta a poussé certains des meilleurs défenseurs et milieux de terrain à commettre des erreurs de panique. Et ça a failli payer. En fait, sans les cinq minutes de calamité coûteuses, cela aurait payé.

L’amélioration défensive mérite également des éloges

Beaucoup auront du mal à croire que nous discutons d’une équipe à la suite d’une défaite 2-1, mais par rapport à ce que nous nous sommes habitués à voir aux Emirats, la défaite est une réflexion après coup lorsque l’on considère la performance.

Beaucoup seront à juste titre lyriques sur la ligne avant d’Arsenal, mais, défensivement, ils méritent également de nombreux éloges pour leur revirement. Cette équipe d’Arsenal est loin du chaos défensif observé ces dernières années.

Il s’agit d’une équipe avec un dos constant à quatre – et qui devrait rester ensemble pour les années à venir compte tenu de leur âge. Aaron Ramsdale, 23 ans, Gabriel, 24 ans, Takehiro Tomiyasu, 23 ans, Ben White, 24 ans, et Kieran Tierney, 24 ans, détiennent tous les attributs pour jeter les bases du plan d’attaque d’Arteta. À mi-parcours, seul Ederson des leaders en fuite Manchester City a plus de draps propres que Ramsdale. Et c’est cette fiabilité qui a permis à Arsenal de s’exprimer enfin à l’avenir, à la fois sur et en dehors du ballon.

Si Arteta peut éradiquer les erreurs que nous avons vues contre Manchester City au cours d’une période de cinq minutes qui a fait perdre les trois points, nous pourrions envisager une équipe prête à prendre place à nouveau à la première table du football anglais.

