Arsenal a déclaré à Bukayo Saka “nous sommes si fiers de vous” en réponse aux vils abus racistes subis par les joueurs anglais après la défaite dévastatrice de l’Euro 2020 contre l’Italie

Arsenal a condamné les abus “dégoûtants” subis par Bukayo Saka après son penalty décisif lors de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie.

Le tir au but de Saka lors de la fusillade a été remporté par Gianluigi Donnarumma alors que l’Angleterre a subi plus de chagrin à Wembley, qui a vu le match se terminer 1-1 après la prolongation.

Saka a été décontenancé après que son absence ait vu l’Angleterre perdre aux tirs au but contre l’Italie

Le joueur de 19 ans s’est ensuite vu confier la responsabilité de tirer le cinquième penalty très important, bien qu’il n’en ait jamais pris auparavant pour son club.

Saka, ainsi que ses compatriotes anglais Marcus Rashford et Jadon Sancho, ont été victimes d’abus odieux sur les réseaux sociaux à la suite du match.

“Hier soir, nous avons vu Bukayo Saka atteindre la finale de l’Euro 2020 à l’âge de 19 ans”, indique un communiqué du club d’Arsenal.

« Bukayo est avec nous depuis l’âge de sept ans et tout le club n’aurait pas pu être plus fier de le voir représenter l’Angleterre tout au long du tournoi. On pouvait le sentir dans tout le club.

« Hier soir, nous avons été témoins du leadership et du caractère que nous avons toujours connus et aimés à Bukayo.

Saka et co ont été soumis à d’ignobles abus

“Cependant, ce sentiment de fierté s’est rapidement transformé en tristesse face aux commentaires racistes auxquels notre jeune joueur a été soumis sur ses plateformes de médias sociaux après le coup de sifflet final.

« Encore une fois, nous sommes tristes de devoir dire que nous condamnons le racisme d’un certain nombre de joueurs noirs.

« Cela ne peut pas continuer et les plateformes de médias sociaux et les autorités doivent agir pour que ces abus dégoûtants auxquels nos joueurs sont soumis quotidiennement s’arrêtent maintenant.

Saka a été embrassé par Southgate après son échec déchirant de pénalité

Le joueur a ensuite été vu en train de retenir ses larmes lorsqu’il a parlé à ses amis et à sa famille

«Nous avons des processus en place en interne à Arsenal pour garantir que nos joueurs sont soutenus à la fois émotionnellement et pratiquement sur cette question, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose.

“Notre message à Bukayo est le suivant : gardez la tête haute, nous sommes très fiers de vous et nous avons hâte de vous accueillir bientôt à Arsenal.”

Pendant ce temps, l’équipe d’Angleterre a publié une déclaration exprimant son dégoût face aux abus subis par ses joueurs.

“Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir”, a tweeté l’équipe.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également condamné le racisme.

Saka s’appelait le mot n, entre autres insultes

Il a déclaré: «Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’abus racistes sur les réseaux sociaux.

“Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes.”

Les insultes comprenaient l’utilisation d’émojis de singe et d’un langage raciste tel que n*****, la police métropolitaine confirmant qu’elle ouvrirait une enquête sur les abus.

“Nous sommes au courant d’un certain nombre de commentaires offensants et racistes sur les réseaux sociaux dirigés contre les footballeurs après la finale de l’#Euro2020”, a tweeté la police métropolitaine.

“Cet abus est totalement inacceptable, il ne sera pas toléré et il fera l’objet d’une enquête.”

Saka a marqué le tournoi avec une série d’affichages éblouissants et retourne à Arsenal la tête haute