Arsenal a déclaré que le “gros problème” du transfert d’Arteta s’était fait sans gain réel

On a dit à Arsenal qu’une affaire qu’ils ont menée cet été a fourni à Mikel Arteta un “gros problème” totalement inutile.

Les Gunners ont été les plus gros dépensiers du football européen cet été. Avec une équipe ayant désespérément besoin d’une intervention chirurgicale majeure après avoir glissé à la huitième place la saison dernière, Arsenal sanctionné six arrivées pour un montant de plus de 140 millions de livres sterling en frais combinés.

La signature de Ben White et Martin Odegaard n’a pas nécessité d’explications. Même lorsque l’équipe d’Arsenal sera en pleine forme, ce duo sera des partants réguliers.

Cependant, en déboursant un montant initial de 24 millions de livres sterling sur Aaron Ramsdale haussa les sourcils. Des questions ont été posées pour savoir si le joueur de 23 ans constituerait réellement une mise à niveau sur Bernd Leno.

Cependant, Arteta semble être d’avis qu’il est après que Ramsdale a été choisi pour commencer les deux derniers matchs des Gunners. Et contre une opposition certes plus faible, Ramsdale a gardé des draps propres dos à dos.

Mais avec Leno poussé sur le banc, la spéculation a commencé à tourbillonner le séjour de l’Allemand dans le nord de Londres touche à sa fin.

Football London a rapporté la semaine dernière que Leno avait mal réagi à l’entraînement en perdant sa place. Arteta s’est empressé de démentir ces rumeurs, mais l’ancien gardien de but Paul Robinson pense que Leno a néanmoins des raisons d’être contrarié.

De plus, Robinson a affirmé que la signature de Ramsdale était une erreur et a décrit ce qu’Arsenal aurait dû faire à la place.

“Il [Leno] se mettra en colère parce que son état mental n’est pas bon », a déclaré Robinson à Football Insider. « Sa tête n’est pas au bon endroit.

«C’est difficile en tant que gardien de but lorsque vous êtes à l’intérieur et à l’extérieur. Les gardiens aiment savoir s’ils sont numéro un ou numéro deux.

« Lorsqu’il y a un ordre hiérarchique et qu’on vous dit où vous en êtes dans l’ordre hiérarchique, vous pouvez l’accepter. Vous ne voulez pas vous battre pour votre place chaque semaine.

«Je ne peux pas comprendre la signature de Ramsdale. Il n’est pas meilleur que Leno.

«Je pense qu’Arteta vient de se créer un gros problème. Il a maintenant deux gardiens de capacité similaire qui veulent tous les deux jouer.

« Ramsdale a du talent mais il fait beaucoup d’erreurs qui mènent à des buts. Si Arteta voulait remplacer Leno, il aurait dû sortir et signer un gardien de haut niveau. Ce qu’il a acheté n’est pas meilleur que ce qu’il a.

Keown effectue un demi-tour rapide sur Ramsdale

Pendant ce temps, Martin Keown a effectué un demi-tour concernant le tireur d’Arsenal Ramsdale.

Les fans et les experts ont remis en question les capacités de Ramsdale à son arrivée à l’Emirates Stadium. Le joueur de 23 ans a été relégué à chacune des deux dernières saisons, respectivement avec Bournemouth et Sheffield Utd.

Mais le gardien ne s’est pas trompé jusqu’à présent depuis qu’il a pris les gants et semble déjà être l’option préférée d’Arteta entre les bâtons.

Lors du dernier affichage de Ramsdale contre Burnley, Keown a déclaré au match du jour de la BBC (via football.london): «Ramsdale, vraiment fort, 23 ans.

« J’ai remis en question l’achat, mais je suis vraiment content de ce qu’il a fait. 35 croix entraient dans cette boîte aujourd’hui.

