Arsenal a disputé la demi-finale de la Ligue Europa “ comme un témoignage ” alors que la légende des Invincibles Ray Parlor insiste sur le fait que le club “ manque de dirigeants comme Vieira, Keown et Adams ”

Un Arsenal Invincible a martelé l’équipe de Mikel Arteta pour avoir disputé sa demi-finale de la Ligue Europa “ comme un témoignage ” alors qu’elle s’écrasait hors d’Europe.

Ray Parlour dit que les adversaires ont commencé à aimer jouer contre les Gunners et insiste sur le fait qu’il n’y a pas de leader dans l’équipe actuelle.

Mikel Arteta s’est encore trompé alors qu’Arsenal s’est écrasé hors de la Ligue Europa

Arsenal, qui occupe la neuvième place de la Premier League, envisage désormais la possibilité d’une première saison sans football européen depuis 1995-96 après sa défaite face à Villarreal.

L’équipe d’Arteta n’avait besoin que d’un but pour sceller sa place dans une finale entièrement anglaise contre Manchester United, mais un match nul 0-0 à l’Emirates Stadium a vu Villarreal – entraîné par l’ancien manager d’Arsenal Unai Emery – progresser 2-1 au total.

L’impasse sans but de jeudi signifie également qu’Arsenal n’a pas réussi à gagner lors de trois matchs consécutifs à domicile en Europe pour la première fois depuis septembre 2003, au cours d’une saison qui a vu sa forteresse d’Emirates s’effondrer.

L’équipe du nord de Londres a enregistré neuf défaites à domicile cette saison et n’a pas réussi à marquer dans quatre ou ses six derniers matches à l’Emirates Stadium.

Villarreal a mis un grand point d’interrogation sur l’avenir d’Arsenal d’Arteta

Ray Parlour a rejoint le talkSPORT Breakfast ce matin pour offrir son verdict après la dernière sortie européenne d’Arsenal, et il a déclaré que leur manque de forme à la maison était un gros problème, ainsi que le manque de leaders dans l’équipe.

«Ils n’ont pas été formidables aux Emirats, et c’est là que vous devez en faire une forteresse», a déclaré la légende des Gunners.

«Vous devez vous assurer que les équipes qui viennent là-bas ont peur, mais les équipes n’ont pas peur d’Arsenal, elles aiment probablement aller aux Emirats. Ça a été vraiment médiocre cette saison.

«C’est la première fois que le club ne joue pas au football européen depuis le début de ma carrière sous Bruce Rioch! Nous étions 11e de la ligue cette saison-là, Rioch a perdu son emploi et c’est à ce moment-là qu’Arsène Wenger est entré!

«Mikel Arteta sera tellement déçu de ses joueurs. Ils auraient dû être confiants pour entrer dans le match, ils savent ce qu’ils avaient à faire, ils ont le but à l’extérieur, alors allez-y sur le pied avant, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné comme ça.

«C’était comme un témoignage en première mi-temps, je n’ai tout simplement pas vu de plaqués entrer.

Jack Wilshere à propos de la sortie d’Arsenal en Ligue Europa, des rumeurs de rachat impliquant Henry et Bergkamp et les ambitions de Bournemouth en Premier League

«Je retourne mardi soir, en regardant Man City vs PSG, et c’était un bon match. Il y avait de tout, du bon football, des plaquages, des buts, des opportunités pour les deux équipes, c’était un match brillant à regarder – mais je n’ai pas vu cela d’Arsenal hier soir.

«Je ne vois aucun leader à Arsenal. Pour en revenir à mon époque, nous en avions trois ou quatre dans notre équipe, Vieira, Keown, Adams, et quand vous ne faisiez pas votre travail, vous vous faisiez marteler!

“Mais Arsenal n’a pas de joueurs comme ça.”

L’ancien joueur d’Arsenal Adrian Clarke a également rejoint talkSPORT vendredi pour réfléchir à leur sortie européenne, et il a admis qu’Arteta serait désormais sous une énorme pression au milieu des appels des fans pour que le manager soit limogé.

“Il y avait un manque de dynamisme, d’urgence, cela ne ressemblait pas à une demi-finale”, a reconnu l’expert de talkSPORT.

«Arsenal a gaspillé cette première mi-temps, ils étaient trop piétons, ils n’ont pas posé de questions et les choses devenaient de plus en plus désespérées à mesure que le match durait.

Le temps d’Arteta à Arsenal pourrait être écoulé après une campagne sans trophée qui pourrait également voir les Gunners manquer le football européen

“Nous remercions Villarreal pour la façon dont ils ont défendu, mais il faut dire que sur les deux manches, Arsenal n’a pas fait assez près pour passer, et c’est très décevant.”

Lorsqu’on lui a demandé qui est à blâmer, le manager ou les joueurs, Clarke a ajouté: «C’est une combinaison. Cela doit l’être.

«Arteta n’a pas eu un bon match aller en ce qui concerne la façon dont il a organisé l’équipe avec un faux neuf, essayant quelque chose de différent dans un grand match. Cela n’a pas payé.

«Mais la motivation doit venir des joueurs, elle doit venir de l’intérieur. C’est une demi-finale! Faites les bases correctement, courez fort, mettez des tacles et faites pression sur les adversaires, mais ils étaient trop gentils pour jouer contre dans ce match.

«Il faut aussi regarder le manager, a-t-il eu la bonne forme? Laissant Thomas Partay seul au milieu de terrain, il a été dépassé en seconde période.

«Arsenal a eu de gros problèmes.»