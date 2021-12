Arsenal a dit d’assurer l’avenir de Bukayo Saka au milieu de l’intérêt signalé de Liverpool, alors que la légende Sol Campbell exhorte le club à tirer les leçons des erreurs de contrat passées

Arsenal a été invité à lier le jeune local Bukayo Saka à un nouveau contrat pour éloigner l’intérêt signalé des rivaux de la Premier League, Liverpool.

La légende des Gunners, Sol Campbell, a averti son ancien club de tirer les leçons de ses erreurs précédentes sur les contrats des joueurs et d’offrir à Saka de nouvelles conditions pour assurer son avenir.

Saka a si souvent été l’étincelle offensive clé pour Arsenal cette saison

Saka a joué un rôle énorme dans la résurgence d’Arsenal cette saison.

L’équipe du nord de Londres devait avoir du mal après un début de cauchemar qui lui a valu de perdre ses trois premiers matches et en septembre, elle était toujours au bas du classement de la Premier League avec zéro point et zéro but.

Mais les jeunes stars du club ont insufflé de la fraîcheur à une équipe obsolète, Saka marquant cinq buts et en mettant quatre autres pour aider Mikel Arteta à se hisser à la quatrième place à l’approche de 2022.

La forme étincelante de l’international anglais a conduit à des informations selon lesquelles Liverpool surveille de près ses progrès et la situation de son contrat.

L’accord actuel de Saka expire en 2024 et Arsenal a la réputation de permettre aux contrats de se dérouler dangereusement près de leur date d’expiration, ce qui permet aux clubs rivaux de se lancer et d’essayer de faire tourner la tête des joueurs.

La star locale Saka a connu une superbe saison pour Arsenal et a joué un rôle énorme dans leur quête d’un top quatre

Le joueur de 20 ans n’a signé son contrat actuel qu’en juillet 2020, mais ses progrès impressionnants pour le club et le pays depuis lors ont conduit à des appels pour que le club rouvre les pourparlers pour prolonger son séjour.

Et Campbell a appelé Arsenal à assurer l’avenir de l’un des leurs, Saka étant l’un des talents les plus prometteurs que le club ait produits depuis des années.

« Lorsque vous obtenez de jeunes joueurs qui viennent de sortir et qui se débrouillent vraiment très bien, vous devez les protéger, vous devez les sécuriser », a déclaré la légende des Invincibles au talkSPORT Breakfast.

« Ils sont la pierre angulaire des fans, de leur pays, l’Angleterre, et surtout d’Arsenal.

«Vous ne pouvez pas permettre aux meilleurs joueurs de terminer leurs contrats et de passer à autre chose parce que vous prenez trop de temps.

L’accord de méga-argent de Mesut Ozil, son déclin puis sa sortie aigre peuvent avoir affecté la façon dont Arsenal gère les contrats de ses joueurs

« C’est déjà arrivé mais c’était une question de gros, gros argent, il a fallu beaucoup de temps pour obtenir leurs contrats – pourquoi ?

« Quand un club met autant de temps à assurer l’avenir d’un joueur, si vous attendez trop longtemps, il recevra des offres d’autres équipes.

« Parfois, vous pouvez vous mettre d’accord sur un prix mais si vous attendez six mois [to get the deal signed] le prix peut maintenant être différent, il pourrait être plus.

« Alors vous pensez, pourquoi n’avez-vous pas obtenu ce prix il y a six mois, alors que vous auriez payé moins d’argent, sécurisé le joueur et tout le monde serait heureux, au lieu d’essayer de le traîner et d’essayer d’être intelligent avec les négociations ? »

