Arsenal a dit de signer Scholes 2.0 pour 40 millions de livres sterling que Ian Wright a qualifié de « fantastique »

Arsenal a été invité à signer Donny van de Beek de Manchester United.

Kevin Campbell a déclaré à The Highbury Squad sur YouTube qu’il aimerait voir le Néerlandais en disgrâce à Arsenal.

Van de Beek a enduré une période terrible aux Red Devils depuis son arrivée pour 40 millions de livres sterling en 2020.

Le joueur de 24 ans n’a commencé que les quatre matchs de Premier League sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer.

Chaque semaine qui passe, il semble plus improbable que le milieu de terrain s’avère un jour un succès à Manchester United.

Et Campbell dit qu’il l’aimerait à Arsenal.

Il a déclaré : « Je ne veux que ce qu’il y a de mieux pour Arsenal et je pense que Van de Beek peut jouer, si on lui en donne l’opportunité. Le garçon peut jouer. Il veut sortir. Je pense que ce jeune homme a une super capacité.

«Il peut jouer n’importe où autour du milieu de terrain – en tenant, à huit, et il peut jouer en attaquant. Nous en avons un autre qui est polyvalent – ​​un lecteur plug-and-play pour nous.

Scholes-esque

Il ne fait aucun doute que Van de Beek est bien meilleur qu’il n’a pu le montrer à Old Trafford.

Ian Wright l’a qualifié de « joueur fantastique » [MEN] en octobre et lui a conseillé de quitter United.

Mais le plus grand compliment est venu d’Edwin van der Sar, qui l’a comparé à Paul Scholes il y a un peu plus d’un an.

Il a également déclaré à MUTV: « Je le comparerais un peu à Scholesy, bien que Scholesy ait eu un tir fou à 30/40 mètres et ce n’est pas la force de Donny, mais il aime entrer dans la surface et marquer des buts. . «

N’oubliez pas que Van der Sar et Van de Beek sont tous deux des gars de l’Ajax et donc si le gardien de but légendaire – qui connaît le style des deux – le compare à Scholes, cela doit être considéré comme un énorme compliment.

Arsenal aurait besoin d’une figure de type Scholes au milieu de terrain, mais il semble douteux que Manchester United le laisse déménager dans le nord de Londres.

