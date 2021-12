Arsenal a dit de signer un tueur à gages de 60 millions de livres sterling, il serait la principale cible d’Edu

Photo de Mike Hewitt/.

Arsenal a été encouragé à faire un geste pour signer le tueur à gages d’Everton, Dominic Calvert-Lewin.

Les Gunners ont désespérément besoin de rafraîchir leurs options de frappe dans un proche avenir, que ce soit en janvier ou l’été prochain.

C’est parce que le tireur d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang pourrait potentiellement se retrouver définitivement exilé pour manquement à la discipline – et Alexandre Lacazette est en fin de contrat en juin.

L’attaquant d’Everton serait sur le radar des North Londoniens.

Et en octobre, Football London a rapporté que le joueur de 24 ans – évalué à 60 millions de livres sterling – était la cible principale d’Edu.

L’ancien défenseur d’Arsenal Lee Dixon est un grand fan de l’international anglais, qui, selon lui, considérerait les Gunners comme une avancée de l’équipe de Goodison Park.

Il a déclaré au Daily Mail : « Est-ce que j’aimerais voir Calvert-Lewin à Arsenal ? Je pense que oui. Ce serait un pas en avant pour Calvert-Lewin, sans manquer de respect à Everton. Je l’aime bien, je pense qu’il a le potentiel pour être aussi bon qu’il le souhaite. Il est en forme et athlétique, il est fort et bon dans les airs et un bon finisseur. Je le prendrais.

Bonne signature ?

Eh bien, Calvert-Lewin améliore certainement l’attaque d’Arsenal s’il devait rejoindre, oui.

Sous Carlo Ancelotti, l’ancien attaquant de Sheffield United a marqué 16 buts en Premier League en 33 matches la saison dernière.

Cette saison a été ravagée par les blessures, mais trois buts en autant de matchs indiquent qu’il était toujours aussi mortel sous Rafael Benitez.

Arsenal s’est forgé la réputation de recruter des joueurs anglais très excitants – comme Ben White et Aaron Ramsdale – et pour cette raison, vous ne pouvez pas exclure cela.

