Arsenal à dix joueurs battu par l’ancien entraîneur Unai Emery mais le penalty controversé de Nicolas Pepe donne la bouée de sauvetage des Gunners

Unai Emery est revenu hanter l’ancien club d’Arsenal alors que les Gunners ont subi une défaite 2-1 contre Villarreal lors du match aller de leur demi-finale de la Ligue Europa.

Cependant, les Gunners seront reconnaissants que tout reste à jouer car les choses semblaient très inquiétantes pour eux avant que Nicolas Pepe ne marque un penalty à la 73e minute.

.

Emery est revenu hanter l’ancien club d’Arsenal

.

Mais l’objectif de Pepe garantit que tout est encore à jouer

Les buts de Manu Trigueros et Raul Albiol ont mis Villarreal 2-0, puis l’équipe de Mikel Arteta avait l’air morte et enterrée lorsque Dani Ceballos a été expulsé à la 57e minute.

Mais la pénalité calme de Pepe a donné aux hommes de Mikel Arteta une bouée de sauvetage après que Trigueros ait été jugé pour avoir fait trébucher Bukayo Saka dans la surface.

Matt Holland de talkSPORT 2 a déclaré qu’il n’y avait “ aucun moyen que ce soit une pénalité ”, mais l’arbitre assistant vidéo n’a vu aucune raison d’annuler la décision.

Les deux équipes ont terminé le match avec dix hommes alors qu’Etienne Capoue a reçu son deuxième jaune pour avoir percuté Saka. L’ancien milieu de terrain de Tottenham s’est bien comporté alors qu’il était étiré hors du terrain après avoir reçu le carton rouge.

.

Villarreal a pris un départ de rêve alors que Trigueros les a mis en avant à cinq minutes

.

Albiol a ensuite mis le sous-marin jaune 2-0

.

Cette pénalité signifie qu’une victoire 1-0 à l’Emirates Stadium sera suffisante pour qu’Arsenal se qualifie pour la finale

