Renato Sanches est prêt à relever un nouveau défi qui a augmenté les chances d’Arsenal de recruter le milieu de terrain lillois.

La star portugaise a reconstruit sa carrière en France après un début de match à l’envers.

Sanches est sur le chemin du retour au sommet après l’arrêt de sa carrière

Après avoir percé dans sa jeunesse avec Benfica, Sanches a obtenu un gros transfert au Bayern Munich, mais il a vacillé et a eu une mauvaise période de prêt avec Swansea en Premier League.

Lille l’a recruté en 2019 et il est maintenant de retour sur la route du sommet après avoir été un élément clé de leur victoire au titre avant le Paris Saint-Germain la saison dernière.

Le joueur de 24 ans s’est blessé au début de la saison, mais il est depuis revenu à l’action pour le club et le pays.

Et il a confirmé à L’Equipe qu’il avait raté un transfert potentiel à Barcelone cet été en raison d’un problème au genou dont il souffrait.

Sanches en action contre Lille

Arsenal et l’AC Milan restent également intéressés par la signature du milieu de terrain portugais et il a confirmé qu’il pensait qu’il pourrait à nouveau franchir le pas si une autre opportunité se présentait.

« Quand je suis arrivé au Bayern [in 2016, at 18], je n’étais pas prêt à jouer dans un tel club. J’étais très jeune. Et quand je me suis préparé, l’opportunité de jouer avec cette équipe ne s’est jamais présentée », a déclaré Sanches.

«Aujourd’hui, je me sens prêt. Je comprends mieux le football, j’ai plus d’expérience, je sais quoi faire pour jouer dans ce genre de club et ça change tout.

Sanches a remporté la Ligue 1 avec Lille la saison dernière

Arsenal n’a pas réussi à atteindre le prix demandé par Lille cet été, selon la Gazzetta dello Sport.

Et interrogé sur leur intérêt, il a ajouté : « Peut-être que Milan et Arsenal sont intéressés mais je ne sais pas.

« J’ai parlé avec mon agent, je sais quels clubs appellent et lesquels ne le sont pas, mais je ne peux pas le dire maintenant. Mais je sais que je suis prêt. Si une offre arrive, je trouverai ce qui est le mieux pour moi.

