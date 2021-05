Arsenal a été qualifié de “ consternant ” et de “ pathétique ” après la sortie de la Ligue Europa à Villarreal alors qu’Andy Goldstein suggère qu’il est temps pour Mikel Arteta de partir

La pression devrait s’intensifier sur Mikel Arteta après la sortie en demi-finale d’Arsenal de la Ligue Europa aux mains de Villarreal jeudi soir.

Le résultat garantit presque certainement que les Gunners ne concourront pas en Europe pour la première fois en 25 ans la saison prochaine.

Arteta subit une énorme pression à Arsenal

Et en réaction à la défaite cumulée 2-1 au Sports Bar, Andy Goldstein a donné une évaluation accablante des Gunners et pense que le moment est venu pour Arteta de quitter les Emirats.

«Arsenal était tout simplement pathétique ce soir», commença-t-il. «Embarrassant, manque d’idées, léthargique, les tactiques ont été épouvantables, le manager était désemparé dans sa sélection d’équipe et ses remplacements.

«Du début à la fin, c’était épouvantable. C’était absolument nul ce soir par Arsenal. Ils étaient absolument épouvantables.

«Ils n’ont pas joué différemment pendant le temps additionnel qu’ils ne l’ont fait pendant les 90 minutes!

«Ils étaient terne, ils n’avaient aucune croyance, ils n’avaient pas d’énergie, ils n’avaient pas d’enthousiasme.

Goldstein ne pouvait pas croire ce dont il a été témoin jeudi soir

La décision d’Arteta de mettre Gabriel Martinelli au banc après une impressionnante performance lors d’une victoire 2-0 à Newcastle a également déconcerté Goldstein, tout comme le retrait tardif de Pierre-Emerick Aubameyang pour Alexandre Lacazette.

Il a poursuivi: «Je n’ai pas non plus vraiment compris les sélections des équipes.

«Quand vous avez quelqu’un comme Martinelli qui a très bien joué le week-end contre Newcastle… pourquoi est-il resté sur le banc et n’est-il pas venu avant 66 minutes?

«Vous êtes désespéré pour un but et vous enlevez Aubameyang [for Lacazette] – jouez-les tous les deux.

Avec les Gunners actuellement au neuvième rang de la Premier League, Goldstein pense qu’il est maintenant temps pour l’Espagnol d’affronter la musique et de quitter les Emirats.

Cundy ne pense pas qu’Arteta sait ce qu’il fait

Il a conclu: «Je pense qu’Arteta essaie d’être un peu trop intelligente. Je pense qu’il doit partir.

«Je sais qu’il y a des fans d’Arsenal qui diront lui donner du temps, mais Arsenal est neuvième en Premier League. Arsenal recule et ce soir l’a prouvé.

«Ils finiront la saison sans argenterie, ils finiront la saison sans la Ligue Europa, ils finiront la saison sans la Ligue des champions, ils sont désormais du milieu de la table. Ils sont épouvantables.

Jason Cundy était d’accord avec Goldstein et a laissé déchirer un affichage “ pathétique ” d’Arsenal.

“Je voulais vraiment qu’Arsenal gagne le match”, a admis l’ancien défenseur de Chelsea.

«Ce soir, j’ai une petite idée de ce que ça fait d’être un Gooner – et ça pue.

«C’est le plus gros match de la carrière de manager d’Arteta, il n’a pas été là depuis longtemps, et c’était pathétique.

«C’était un match que vous vouliez sortir avec une intensité pour donner un ton qui s’est poursuivi tout au long du match.

«Villarreal était trop intelligent et trop intelligent. Arsenal n’avait même pas l’air de marquer, sauf la tête d’Aubameyang.

Il a poursuivi: «C’est une occasion manquée, car ils ne l’ont pas essayé ce soir.

«La façon dont Arsenal a joué, certainement en première mi-temps, était comme s’ils voulaient le match nul autant que Villarreal.

«Il y avait un manque de combat, d’entreprise, de créativité, d’énergie… il manquait juste tout ce que vous vouliez voir dans un match où votre équipe avait besoin d’un but.

«Ils ont eu ce qu’ils méritaient ce soir et si j’étais un Gooner ce soir, ils doivent être furieux.

Sur Arteta, Cundy a ajouté: «Je ne sais pas s’il sait ce qu’il fait.

«Sur cette base, le plus grand jeu de sa [managerial] carrière et le plus gros match de leur saison qui n’était pas une performance qui m’a montré qu’ils savaient à ce sujet.

«Il n’y a rien de substantiel [there] cela vous indique qu’Arsenal va dans la direction où il doit aller. Ils ne se sont pas rendus justice ce soir.