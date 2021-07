Arsenal a finalisé le transfert du vainqueur de la Coupe du monde Emmanuel Petit en 1997 et Tottenham a même payé son taxi jusqu’à la maison d’Arsène Wenger !

Comment va ta chance ? Tottenham pensait qu’ils étaient sur le point de signer une belle signature en 1997 sous la forme d’Emmanuel Petit, mais Arsenal avait d’autres plans.

Ce fut une période de grand succès pour les Gunners – Dennis Bergkamp et David Platt ont été amenés cet été-là et Arsene Wenger a été nommé manager en 1996.

GETTY

Lorsque Wenger est arrivé en 1996, Arsenal ne semblait pas capable de se battre pour la ligue, mais cela a rapidement changé avec l’arrivée de joueurs clés, dont Emmanuel Petit

Alors, quand il a été proposé au milieu de terrain français Petit : Voulez-vous combattre la relégation ou défier les titres, c’était une évidence.

Petit était à Londres, discutant avec le président des Spurs, Alan Sugar, de son déménagement dans la capitale depuis Monaco. Arsenal a entendu parler de la réunion et lui a dit de ne rien signer avant que le milieu de terrain n’ait au moins entendu le discours de Wenger sur la nouvelle aube à Highbury.

Cela semblait assez juste étant donné que Wenger était l’homme qui l’avait amené au club français, alors Petit a demandé à Sugar de prendre le temps de réfléchir à l’offre de son hôtel.

Les Spurs ont même payé le taxi pour l’y conduire, mais le joueur a plutôt détourné le taxi vers la maison de Wenger où il a été rejoint par le vice-président David Dein, qui a conclu l’accord de 3,5 millions de livres sterling.

“C’était la première fois que je rencontrais David Dein et Tottenham a payé le taxi pour m’aider à signer pour Arsenal”, a-t-il déclaré en 2018. “Cela fait maintenant partie de la légende.

«Je connaissais la rivalité, mais pas à quel point elle était grande. David Dein aime toujours cette histoire – et [more than] 20 ans plus tard, il le dit toujours !

Son transfert a commencé la révolution de Wenger, avec Gilles Grimandi et Nicolas Anelka arrivant également à Highbury.

Et Petit était un homme très occupé.

Petit était si bon qu’il a même été enrôlé pour aider la police de Sun Hill dans le spécial Noël de Bill en 1998

À la fin de sa première saison, il était vainqueur de la Premier League et de la FA Cup, son partenariat avec Patrick Vieira au milieu de terrain a été salué, il a remporté la Coupe du monde et il a même trouvé le temps d’aider les meilleurs de Sun Hill avec une apparition sur Le projet de loi.

Mais ces longues mèches blondes pour lesquelles il est devenu connu n’ont peut-être jamais été vues par les fans britanniques, car ses coéquipiers ont menacé de les couper en raison de son attitude.

“Quand les gars français sont arrivés, l’atmosphère était un peu différente”, a rappelé son coéquipier, Ray Parlour à talkSPORT.

« Nous, les Britanniques, nous sommes un peu plus amusés.

Parlour, cependant, a été contraint de lui donner une rapide leçon de politesse britannique à son arrivée.

« Dennis Bergkamp en était un autre, ils étaient un peu plus sérieux et nous avons essayé de nous amuser un peu avec eux.

«Ils ont changé rapidement et ils ont vraiment apprécié les plaisanteries, mais de temps en temps, par exemple, Manu Petit passait parfois juste devant vous.

« Tu disais ‘Bonjour Manu’, et il passait devant toi.

« Il l’a fait à tous les joueurs. Il l’a fait à Tony Adams, il l’a fait à David Seaman et ce n’est pas acceptable.

getty

Vieira et Petit ont formé un formidable partenariat au cœur du milieu de terrain d’Arsenal, mais il a tourné court lorsque Petit a rejoint Barcelone en 2000

« Quels que soient vos problèmes, vous dites bonjour à quelqu’un, n’est-ce pas ? C’est très impoli de passer à côté de quelqu’un. C’est juste avoir ce respect pour les autres.

« Alors, un matin, nous l’avons cloué contre le mur et lui avons dit : « Assurez-vous de dire bonjour à tout le monde, car si vous ne le faites pas, nous vous couperons la queue de cheval ! »

« Nous avions même des ciseaux.

“Après ça, il était aussi bon que l’or !”

Et les Gooners du monde entier ont Tottenham à remercier pour cela.