Arsenal a joué comme une équipe promue du championnat lors de la défaite contre Liverpool alors que Mikel Arteta s’excuse

Le style de jeu d’Arsenal contre Liverpool a été comparé à celui d’une équipe qui vient d’être promue du championnat.

Les Gunners étaient dans une forme épouvantable contre les champions en titre de la Premier League samedi soir et ont ensuite perdu 3-0 aux Emirats.

Les joueurs d’Arsenal ont été laissés dégonflés alors que Liverpool dominait

Les habitants du nord de Londres ont à peine mis un gant sur leurs adversaires et n’ont réussi que trois tirs pendant tout le match, l’équipe de Jurgen Klopp ayant eu la part du lion en possession de larges pans de l’affrontement.

Cette défaite laisse Arsenal neuvième du classement de la Premier League et leurs espoirs de faire partie de la compétition européenne la saison prochaine semblent désormais dépendre de leurs progrès en Ligue Europa.

Et la manière de la défaite, surtout peu de temps après leur triste performance en première mi-temps lors du match nul 3-3 avec West Ham, n’a pas été bien accueillie par les supporters.

Le manager Mikel Arteta a même dit désolé pour la performance de son équipe.

«Liverpool méritait complètement de gagner le match, probablement avec une plus grande marge. Nous étions extrêmement pauvres. Nous nous excusons », a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Ils ont pris les bonnes décisions, nous ne l’avons pas fait. C’est ma faute », a-t-il ajouté, en protégeant les joueurs de tout blâme.

«Je dois préparer l’équipe pour qu’elle fonctionne différemment et c’est tout.

« Arsenal a été l’équipe la plus déroutante pour moi toute la saison », a déclaré Tony Cascarino à talkSPORT dimanche matin.

Arteta fait face à une fin de test de la saison de Premier League

«Ils ont eu des hauts et des bas incroyables. [The Liverpool result] était un bas incroyable. [Dani] Ceballos au milieu de terrain était horrible, ils ont donné le ballon trop souvent et ne pouvaient pas du tout mettre un gant sur Liverpool.

«Ils jouent un style qui ressemble plus à une équipe qui est sortie du championnat parfois, pas tout le temps – à West Ham, ils ont commencé comme ça où ils étaient 3-0 et ont fini par essayer de revenir et d’être loin. plus agressif – hier, ils ont joué comme une équipe qui était montée.