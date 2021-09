Arsenal a la sixième équipe la plus chère au monde après la fenêtre de transfert estivale de grosses dépenses, alors que la légende des Gunners Sol Campbell propose d’aider à résoudre un “sérieux problème” dans l’équipe de Mikel Arteta

in

La légende d’Arsenal, Sol Campbell, espère que les nouvelles recrues du club commenceront à “cliquer” bientôt, après un été de grosses dépenses qui pourrait mettre un certain temps à porter ses fruits.

Les Gunners ont dépensé le plus de toutes les équipes de Premier League cet été et sont également les plus gros dépensiers d’Europe, plafonnant 149 millions de livres sterling de transferts avec un accord de jour limite pour Takehiro Tomiyasu de Bologne.

getty

La pression est maintenant sur Mikel Arteta pour qu’il livre après une fenêtre de transfert d’été qui place Arsenal en tête du classement des dépenses

GETTY

Arsenal s’est précipité pour signer Tomiyasu dans le cadre d’un accord surprise

Leurs dépenses cet été ont vu l’équipe d’Arsenal devenir l’une des plus chères du football mondial, et pourtant l’équipe de Mikel Arteta n’a pas encore prouvé son bon rapport qualité-prix.

L’équipe du nord de Londres occupe actuellement le bas du classement de la Premier League, avec zéro point et zéro but après trois matchs lors de la campagne 2021/22.

La légende des artilleurs Sol Campbell a rejoint talkSPORT pour rendre son verdict sur leurs dépenses estivales, et a réitéré qu’il était heureux d’aider son ancien club à trouver une solution à leurs difficultés, en particulier à l’arrière.

L’ancien défenseur central Campbell, double vainqueur de la Premier League et triple vainqueur de la FA Cup avec les Gunners, est actuellement au chômage après des périodes de gestion à Macclesfield et Southend.

. – .

Campbell a offert ses services à l’ancien club d’Arsenal pour l’aider à améliorer ses quatre derniers

Et il a sympathisé avec le manager Arteta et le directeur technique Edu, car ils visent maintenant à renverser leur saison avec une nouvelle équipe, Campbell affirmant qu’ils ont un “sérieux problème”.

“J’adorerais y aller et les aider, je le ferais”, a déclaré la légende des Invincibles lors du petit-déjeuner talkSPORT de mercredi.

« Il y a un grave problème là-bas et je suis heureux d’aider, même si c’est quelques jours par semaine.

« Les ficelles du métier et les petites choses, il y a un angle mort là-bas et je les aiderais toute la journée. »

Bien qu’il ait dépensé beaucoup d’argent pour l’international anglais Ben White, Arsenal a toujours connu un très mauvais début de saison, mais Campbell pense que cela va plus loin que les individus.

.

Arsenal a dépensé 50 millions de livres sterling pour Ben White

“Cela se produit beaucoup et peu importe qui joue à l’arrière, cela semble être le même type d’événements”, a-t-il déclaré.

“Je pense que c’est une équipe jeune, il y a beaucoup d’excitation là-dedans, il y a de grands footballeurs mais je pense qu’ils ont juste besoin du savoir-faire, des ficelles du métier, ramasser des petites choses, des petites pépites d’informations que quelqu’un comme moi ou quelqu’un d’autre peut leur céder.

« Ces petits détails, je pense, feront la différence. Oui, c’est une jeune équipe, mais cela s’est produit régulièrement et peu importe qui joue.

Campbell pense que la clé est de sortir d’une période difficile pour le club et espère que cette nouvelle équipe d’Arsenal cliquera bientôt et montera en flèche.

“Je pense qu’ils essaient de redémarrer l’équipe et de changer l’équipe, de changer la dynamique”, a-t-il déclaré.

.

Arsenal connaît un début de saison lamentable et occupe le bas du classement de la Premier League

« C’est un scénario difficile parce qu’ils sont en bas de la ligue. Je sais que c’est une longue saison et qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver mais je pense qu’ils essaient juste de faire avancer les choses et j’espère qu’une ou deux de ces signatures vont cliquer.

Les choses semblent assez sombres pour Arteta et Edu, cependant, transfermarkt.co.uk classant Arsenal comme la SIXIÈME équipe la plus chère au monde.

Selon les chiffres du site de l’agrégateur de transferts, l’équipe actuelle des Gunners a coûté 495,95 millions de livres sterling à assembler, plus que le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus.

Arsenal a battu son record de transfert en 2019 pour faire venir l’ailier Nicolas Pepe de Lille pour 72 millions de livres sterling, et il n’a depuis réussi que 15 buts et sept passes décisives en Premier League.

getty

Pepe a connu un démarrage lent sous la direction de l’ancien manager Unai Emery

Après que Pepe ait assis le capitaine de 57 millions de livres sterling, Pierre-Emerick Aubameyang, suivi de l’arrivée estivale de Ben White, qui a été acheté pour 50 millions de livres sterling à Brighton en tant que plus grandes signatures du club.

La liste contient également quelques choquants récents, notamment sous la forme de 36 millions de livres sterling de Shkodran Mustafi de Valence et de 30 millions de livres sterling de Henrikh Mkhitaryan, qui a été impliqué dans l’accord d’échange d’Alexis Sanchez avec Manchester United.

L’ancien joueur d’Arsenal et maintenant chef des transferts, Edu, a également réussi un travail difficile cet été, en se débarrassant de Willian, Matteo Guendouzi, David Luiz et Hector Bellerin, en supprimant de gros salaires et en récupérant 27 millions de livres sterling.

Mais, encore une fois, transfermarkt.co.uk montre à quel point les choses ont été délicates aux Emirats, classant la valeur marchande des 13 départs d’Arsenal à 176 millions de livres sterling, bien que beaucoup aient été prêtés.

Les escouades les plus chères du monde

Manchester City – Coût total de l’équipe : 907,92 millions de livres sterling Manchester United ; 801,21 millions de livres sterling pour le PSG ; 750,51 millions de livres sterling à Chelsea ; 586,62 millions de livres sterling à Liverpool ; 509,36 millions de livres sterling ; 495,95 millions de livres du Real Madrid ; 476,55 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid ; 423,27 m Juventus ; 403,83 millions de livres à Barcelone ; 394,56 millions de livres sterling

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.