Arsenal a les meilleures chances de transfert de talents créatifs à ce jour ; Jan déménage probablement

Arsenal a ravivé son intérêt pour le milieu de terrain offensif Philippe Coutinho, dont la sortie de Barcelone en janvier semble plus probable, selon les rapports.

De toutes les destinations où Coutinho pourrait revenir en Premier League, Arsenal a souvent semblé une option relativement probable. L’agent du Brésilien, Kia Joorabchian, a des liens étroits avec le club. Les liens avec un transfert pour Coutinho ont donc été fréquents dans le passé.

Il a eu du mal à justifier sa valeur depuis qu’il a quitté Liverpool pour Barcelone en 2018. Alors qu’il était un joueur passionnant de retour en Premier League, les choses ne se sont pas entièrement déroulées pour lui en Liga.

Coutinho a déjà été expulsé de Barcelone une fois, lorsqu’il a passé la saison 2019-20 en prêt avec le Bayern Munich. Désormais, le club catalan essaie à nouveau de le décharger.

Aucun joueur de son équipe ne gagne plus que Coutinho, mais il ne fait pas partie des plans de Xavi. Par conséquent, au milieu de leurs problèmes financiers, cela n’a tout simplement aucun sens pour eux de le garder.

Barcelone devra dégager de l’espace sur la masse salariale s’il veut faire signer son nouvel entraîneur en janvier. Coutinho, par conséquent, semble susceptible d’être une victime.

Leur dilemme sera de lui trouver une destination. Ses salaires élevés pourraient dissuader les prétendants potentiels. Cependant, les liens avec un retour en Premier League persistent pour le meneur de jeu.

Newcastle a été pressenti pour utiliser son nouveau pouvoir financier pour le signer, par example. Mais le joueur de 29 ans serait réticent à s’inscrire pour une bataille de relégation.

Alternativement, l’idée d’un déménagement à Tottenham Hotspur a récemment été spéculée. Mais de nouvelles informations suggèrent qu’il pourrait finalement se retrouver avec Arsenal, son rival du nord de Londres.

Arsenal va-t-il prêter Coutinho ?

Selon Diario Sport (via Sport Witness), Arsenal travaille sur un transfert pour Coutinho. Il a les qualités créatives qui manquent encore au club en attaque, ça se sent.

Barcelone ne s’inquiète pas des conditions que Coutinho quittera. Leur priorité est juste de le faire sortir des livres. Par conséquent, il pourrait être disponible sur un accord de prêt, avec ou sans option d’achat.

On pense que Coutinho serait en mesure de montrer à nouveau une meilleure version de lui-même en Premier League. Par conséquent, un déménagement à Arsenal peut avoir du sens.

Ils ont Martin Odegaard et Emile Smith Rowe comme milieux de terrain offensifs, et les deux ont impressionné. Mais une autre option pourrait être bénéfique et Coutinho a l’expérience nécessaire.

Arsenal devra donc évaluer s’il vaut la peine d’investir. Ils ont également d’autres domaines de leur équipe à renforcer, comme l’avant-centre, il n’est donc peut-être pas aussi prioritaire pour eux que pour Barcelone. décharger.

S’ils peuvent l’accueillir, cependant, il espère prouver qu’il vaut la peine d’attendre.

Le milieu de terrain offensif d’Arsenal donne tort à un expert

Pendant ce temps, Martin Keown admet qu’il s’est trompé à propos d’Odegaard après avoir choisi le milieu de terrain pour des éloges particuliers après la défaite 4-1 d’Arsenal contre Leeds samedi.

Les hommes de Mikel Arteta ont réalisé une superbe performance en première mi-temps à Elland Road, avec Gabriel Martinelli marquant deux fois et Bukayo Saka également sur la cible pour donner aux visiteurs une avance de 3-0 à la pause. Raphinha en a retiré un du point de penalty pour les hôtes blessés avant qu’Emile Smith Rowe n’en ajoute un quatrième pour qu’Arsenal sécurise son emprise sur la quatrième place.

Et la légende des Gunners Keown a été impressionnée par les performances de son ancienne équipe. Mais c’est l’ancienne star du Real Madrid, Odegaard, qui a reçu la plupart des éloges du spécialiste.

« Je dirai que lorsqu’il est arrivé au club pour la première fois, je n’étais pas son plus grand fan. Mais je dois changer d’avis maintenant parce qu’il se développe vraiment », a déclaré Keown à propos d’Odegaard lors du match du jour de la BBC.

« Vous voyez ce mouvement intelligent qu’il doit recevoir pour recevoir le ballon, il était de première classe dans ce milieu de terrain d’Arsenal.

« Il grandit en stature. Sa confiance est vraiment élevée, le manager l’a soutenu. Pour moi, il va de mieux en mieux.

Reste à voir si cela affecte les plans d’Arsenal pour Coutinho.

