Arsenal a offert une chance en or de remplacer les parias après une mise à jour décisive du contrat

Arsenal a reçu tous les encouragements dont il a besoin pour remédier à un problème de sa propre initiative après que la “prise a été retirée” de la prolongation du contrat d’une cible.

Arsenal étaient les plus grands dépensiers de l’été en Angleterre en déboursant environ 140 millions de livres sterling sur six nouveaux visages de la première équipe. Un joueur signé qui a été immédiatement accueilli avec scepticisme était Aaron Ramsdale. Le joueur de 23 ans avait subi des relégations successives avec Bournemouth et Sheffield Utd.

Néanmoins, les Gunners l’ont jugé digne d’un transfert de 24 millions de livres sterling dans une décision qui semble déjà inspirée.

Ramsdale n’a pas perdu de temps pour remplacer Bernd Leno en tant que numéro 1 de Mikel Arteta entre les bâtons. Cependant, son ascension rapide a jeté le doute sur l’avenir de Leno.

Un récent rapport a détaillé le plan du directeur technique Edu de rompre les liens avec l’Allemand de 29 ans. Une sortie en janvier ou en été pourrait être envisagée. Selon le rapport, combien de temps il partira dépendra de Leno.

Cela laissera Arsenal sans concurrence pour les places, bien qu’une cible fréquente puisse encore combler le vide.

Ajax André Onana a été constamment lié à Arsenal ces derniers mois. L’arrivée de Ramsdale n’a pas freiné les spéculations.

C’est parce que l’international camerounais, 25 ans, est presque certain de quitter l’Ajax dans les 12 prochains mois.

Le joueur de 25 ans est actuellement dans les limbes alors qu’il purge les deux derniers mois de son interdiction de dopage. Cette suspension prend fin le 4 novembre et l’Ajax a travaillé dur pour essayer de le convaincre de rédiger de nouveaux termes. Son contrat actuel expire l’été prochain.

Mais s’adressant au point de vente néerlandais Voetbal International (via le Sun), le chef de l’Ajax, Marc Overmars, a fait une mise à jour décisive sur l’avenir d’Onana.

Révélant que le club d’Amsterdam avait mis fin à tout espoir d’une prolongation de contrat, Overmars a déclaré : « Nous avons essayé, mais cela n’a pas fonctionné.

«Vous faites des choix et ensuite cela doit venir des deux côtés. Nous n’avions pas l’impression qu’il le voulait vraiment.

« J’ai lu quelque part que nous avons débranché et c’est vrai. Nous le faisons pour une raison.

Ajax a maintenant deux options. Premièrement, ils pourraient sanctionner une vente de janvier pour s’assurer que des frais sont générés. Si cette voie n’est pas empruntée, ils conserveront Onana pour l’année mais le perdront gratuitement l’été prochain.

Quoi qu’il en soit, Arsenal pourrait fondre, et compte tenu de la situation difficile de l’Ajax, un raid de janvier ne sera probablement pas un casseur de banque.

Le point de vente en ligne 90min souligne qu’Arsenal n’est pas le seul à admirer Onana. L’Inter Milan, champion de Serie A, serait également dans le cadre.

Pendant ce temps, Takehiro Tomiyasu a expliqué pourquoi il ne pouvait pas refuser la possibilité de rejoindre Arsenal après avoir effectué un transfert de 16 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert d’été.

Le joueur de 22 ans a déclaré au programme officiel de la journée des Gunners : “Pour moi, Arsenal est l’un des plus grands clubs du monde, il n’y a donc aucune raison de leur dire non. C’est aussi simple que ça – quand j’ai eu l’offre, je voulais juste faire partie d’Arsenal.

“Je voulais jouer à un niveau supérieur, donc je suis très reconnaissant d’avoir cette chance d’Arsenal. Je ne pouvais tout simplement pas le croire quand je l’ai découvert.

« J’étais très excité dès que j’ai su. Je n’ai eu besoin d’appeler personne ou de parler à qui que ce soit pour obtenir des conseils. C’était un choix facile pour moi, parce que, enfin parce que c’est Arsenal.

« Je n’ai même pas eu le temps de parler au manager avant de signer le contrat, et je n’en avais pas besoin. Je voulais venir.

