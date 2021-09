Arsenal a perdu des joueurs comme Gael Clichy, Samir Nasri et Kolo Touré à Manchester City en raison d’une différence cruciale de mentalité

in

Gael Clichy a révélé à talkSPORT qu’une foule d’anciens joueurs d’Arsenal sont partis pour Manchester City parce qu’ils pensaient que le club ne pouvait plus se battre pour les trophées.

L’ancien international français était l’un des nombreux noms de premier plan à quitter les Gunners pour s’installer à Manchester.

Clichy a quitté Arsenal pour Man City en 2011

Kolo Touré, Emmanuel Adebayor, Bacary Sagna et Samir Nasri ont tous décidé de déménager à l’Etihad, tandis que Robin van Persie est parti de manière sensationnelle en 2012 avec un an de contrat pour rejoindre Manchester United.

Clichy, qui est parti en 2011, a remporté deux titres de Premier League avec Man City et a également travaillé sous Pep Guardiola pendant une saison avant de déménager en Turquie.

L’exode massif a marqué la fin d’une période de domination pour Arsenal, qui a remporté le titre en 2004 en tant qu’« invincibles ».

Ne pas être en mesure de conserver leurs meilleurs joueurs signifiait donc qu’ils n’avaient pas non plus réussi à attirer plusieurs cibles de haut calibre, des joueurs comme Luis Suarez en 2013 et N’Golo Kante en 2016 rejetant le club.

L’arrière gauche a remporté la Premier League en 2004

Mais la nuit de la Ligue des champions est devenue de moins en moins fréquente dans le nord de Londres

Et Clichy a révélé sur la Boot Room de Darren Bent à quel point il y avait une grande différence de mentalité à Arsenal par rapport à City, et comment lui et ses coéquipiers sont partis après avoir senti que les Gunners étaient laissés pour compte.

Il a déclaré: “Dès le premier instant, vous réalisez que de l’entraîneur, des joueurs, des gens du bureau aux fans, les attentes sont si élevées.

« C’est tellement exigeant qu’on ne peut pas s’arrêter. On entend souvent des managers dire que l’année qui suit le titre ou la coupe, c’est une saison difficile.

« Les joueurs sont dans cette humeur où vous sentez que vous avez fait quelque chose de grand et il vous faut du temps pour recommencer la nouvelle saison.

De nombreux joueurs de premier plan d’Arsenal ont rejoint City, dont Sagna et Nasri

« Pep ne permet pas cela ; il est impitoyable et vous pouvez voir combien de fois il change d’équipe si un joueur ne lui donne pas ce qu’il veut, il n’a pas peur de le mettre de côté.

« Évidemment, c’est plus facile lorsque vous avez deux joueurs d’une valeur de 50 millions de livres sterling sur chaque position, vous pouvez le faire.

«Je ne suis pas surpris parce que ce qu’ils ont fait à l’intérieur et à l’extérieur. La communication, l’investissement, le nouveau terrain d’entraînement – ​​tout cela est un gros paquet qui vous dit juste que ce club va.

“C’est pourquoi tous les joueurs de mon époque ont quitté Arsenal, car nous sentions que City allait dans une direction différente.

“Quand vous jouez, vous voulez des résultats, vous voulez gagner. Alors vous allez à l’endroit où vous pouvez avoir de l’argenterie.

Arsenal croupit actuellement du mauvais côté du tableau après avoir remporté une seule fois cette saison, une victoire contre Norwich samedi.

Mikel Arteta subit une pression croissante pour obtenir des résultats alors que le club fait face à une nouvelle saison sans football européen.