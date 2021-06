Arsenal a porté un coup de marteau alors qu’Emiliano Buendia se rapproche du transfert d’Aston Villa .

Arsenal et Aston Villa se battent pour Emiliano Buendia de Norwich (Photo: .)

Aston Villa devrait battre Arsenal à la signature d’Emiliano Buendia après avoir accepté une offre pour le milieu de terrain de Norwich.

Buendia a inscrit 15 buts et 16 passes décisives pour aider Norwich à obtenir une promotion en Premier League à la première demande et le joueur de 24 ans a été nommé joueur de championnat de la saison pour ses performances exceptionnelles tout au long de la campagne.

Les Gunners ont initialement enregistré un fort intérêt pour Buendia en janvier dernier, mais ont ensuite conclu un accord de prêt pour Martin Odegaard du Real Madrid avant de relancer leur transfert pour l’Argentin cet été, faisant deux offres distinctes pour sa signature.

Cependant, selon The Mirror, l’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, devrait être déçu de la poursuite de Buendia par le club, le rival de la Premier League Villa étant sur le point de remporter la course pour le meneur de jeu doué.

Norwich a demandé 40 millions de livres sterling pour le milieu de terrain argentin (Photo: .)

Le rapport affirme que Villa a fait accepter une offre par Norwich pour Buendia et qu’un accord complet devrait être finalisé au cours des prochaines 72 heures.

Les frais de transfert devraient être proches de la barre des 40 millions de livres sterling, ce qui écraserait le record actuel de Villa détenu par l’avant-centre anglais Ollie Watkins, qui a rejoint pour 28 millions de livres sterling de Brentford il y a moins de 12 mois.

L’Atletico Madrid et Valence auraient également exploré des offres possibles pour Buendia, mais il semble certain que l’ancienne star de Getafe jouera son football sous la direction de Dean Smith la saison prochaine.

Il reste à voir si Buendia arrivera à Villa Park en remplacement de Jack Grealish ou pour jouer aux côtés de la star anglaise, qui continue d’être fortement liée à Manchester United et Manchester City.

Arteta semble sur le point de rater Buendia (Photo: .)

“Vous rêvez toujours d’être au plus haut niveau et dans les meilleures équipes d’Angleterre, d’Espagne et d’Europe”, a déclaré Buendia à l’AS Argentine, interrogé sur ses ambitions pour l’avenir.

‘Vous rêvez de vous battre pour des titres, c’est une ambition que j’ai.

“C’est une source de fierté que des clubs importants s’intéressent à vous car cela signifie que vous faites bien les choses et cela vous motive à continuer à travailler et à y parvenir un jour.”

Farke sera sans Buendia la saison prochaine après la promotion de Norwich en Premier League (Photo: .)

Discutant de l’intérêt suscité par Buendia le mois dernier, l’entraîneur-chef des Canaries, Daniel Farke, a suggéré qu’il faudrait une “offre incroyable” pour éloigner le milieu de terrain de Carrow Road.

“Bien sûr, si l’un des meilleurs clubs du monde veut Emi comme partant et fait une offre incroyable, cela pourrait être une solution réaliste pour toutes les parties”, a déclaré Farke aux journalistes.

«Mais Emi est un acteur clé et c’est toujours notre tâche de nous assurer que nous gardons les acteurs clés.

“C’est grâce à l’excellent travail du directeur sportif Stuart Webber que nous les avons sous contrat à long terme.

“Cela signifie que si un club les veut, il doit investir une somme d’argent incroyable.

“S’il y a un club qui veut faire des offres folles, alors peut-être que vous l’utiliserez pour aider le club à l’avenir, mais en tant qu’entraîneur-chef, ma première pensée est de continuer à travailler avec nos joueurs clés.”



