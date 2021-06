Arsenal a porté un nouveau coup dur au transfert de Martin Odegaard … mais tout espoir concernant l’accord d’été n’est peut-être pas perdu

in

Odegaard a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Arsenal et a tellement impressionné que le club veut le signer définitivement cet été.

Cela semblait possible avant le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid, mais maintenant que Carlo Ancelotti a été nommé, les chances d’Arsenal de conclure un accord ont pris un coup.

Odegaard a été informé par le Real Madrid qu’il souhaitait qu’il se présente pour l’entraînement de pré-saison, car il pourrait avoir un rôle à jouer en 2021/22.

“Le statut est que je suis un joueur de Madrid et que je reviendrai et commencerai là-bas dans une semaine et demie”, a déclaré Odegaard à la chaîne de télévision norvégienne TV 2 mercredi soir.

“Le Real Madrid a clairement indiqué qu’il aimerait que je revienne. Alors, il sera temps d’y aller quand la formation reprendra.

« Bien sûr, ça a toujours été un rêve de jouer là-bas. Je suis dans le club depuis plus de six ans maintenant, et cela a toujours été l’objectif.

Cependant, Odegaard n’a pas eu de discussions avec Ancelotti pour savoir où l’Italien le voit s’intégrer la saison prochaine.

“Non, pas avec lui personnellement, mais j’ai beaucoup parlé avec le club et j’ai eu un dialogue étroit”, a-t-il déclaré. “Donc, je pense qu’ils ont une bonne vue d’ensemble.”

Comme Odegaard l’a souvent souligné, le joueur de 22 ans souhaite obtenir un football régulier la saison prochaine et ce sera la clé de toute décision qu’il prendra pour son avenir.

“Je veux toujours jouer, je l’ai dit tout le temps”, a-t-il déclaré.

Un accord pour emmener Odegaard à Arsenal n’est pas complètement mort car le Real Madrid a également demandé à Dani Ceballos de se présenter à l’entraînement de pré-saison l’été dernier, avant de le prêter à nouveau aux Gunners.