Pour certains, Antonio Conte et Tottenham seront considérés comme un décalage.

Conte est un vainqueur éprouvé, remportant des trophées dans trois de ses quatre derniers postes de direction. Les Spurs ont goûté à la gloire pour la dernière fois en 2008.

Conte a eu beaucoup de succès managérial

.

L’Italien serait sur le point de signer un contrat de 18 mois avec les Spurs

Mais voilà, il semble que l’Italien soit nommé successeur de Nuno Espirito Santo.

C’est peut-être le plus grand défi de la carrière de manager de 52 ans, alors que les Spurs se retrouvent dans le désarroi sur le terrain.

Il était autrefois un ennemi du club du nord de Londres après les avoir battus pour le titre de Premier League à Chelsea en 2016/17 et les a également battus en demi-finale de la FA Cup au cours de la même campagne.

Néanmoins, les Spurs sont un club pour lequel Conte semble avoir toujours eu beaucoup de respect.

.

‘Spursy’ n’est pas dans le dictionnaire de Conte

Il a déclaré en avril 2017 : « Je pense que Tottenham doit cesser d’être considéré comme un outsider car Tottenham est désormais une grande puissance du football anglais.

« Je pense que c’est le bon moment pour finir de parler d’eux et de le considérer [Mauricio Pochettino] un outsider et de trouver son excuse.

Conte aura une longue liste de choses à faire s’il accepte le travail, notamment pour remettre Harry Kane en forme. Mais après cela, il s’agira de monter dans le classement de la Premier League.

Pour frotter le sel dans les blessures des Spurs, le sentiment chez Arsenal, rival du nord de Londres, est positif, les hommes de Mikel Arteta étant invaincus lors de leurs neuf derniers matches.

.

Conte aura la chance de gérer Kane, qu’il voulait signer à Chelsea

Mais Conte a été provoqué par Arsenal dans le passé alors qu’une défaite 3-0 à l’Emirates Stadium a été identifiée comme un moment clé dans la victoire de son équipe de Chelsea en championnat.

Chelsea a commencé la saison avec les quatre défenseurs plus traditionnels du onze de départ, mais une défaite à domicile contre Liverpool et une performance chaotique contre les Gunners qui les ont vus concéder trois buts en première mi-temps ont incité à passer à un troisième.

Cela a fait des merveilles, déclenchant une séquence de 13 victoires consécutives en championnat, les amenant au sommet de la Premier League.

« La première fois, c’était pendant le match d’Arsenal », a déclaré Conte, qui avait utilisé la formation à la Juventus et avec l’Italie, en février 2017.

contributeur getty

Cela aurait peut-être été mieux pour le reste de la division si Chelsea ne s’était pas effondré à Arsenal comme ça

« Jamais [with these players in pre-season]. Pour vous dire la vérité, dans mon esprit, il y avait toujours cette option.

« Je savais que j’avais les joueurs pour ce système, mais nous n’avions jamais essayé cette solution lors de nos entraînements. J’ai toujours joué à quatre derrière, puis 4-2-4, 4-2-3-1, 4-3-3…

« Ce n’est pas aussi simple de dire qu’un changement de formation nous a amenés au sommet. Il a fallu du travail. Nous connaissons tout le travail que nous avons fait dans le passé, et nous le faisons maintenant avec l’équipe pour essayer d’améliorer ce système.

« Mais je n’ai décidé de le faire que dix minutes après le début de la seconde mi-temps à Arsenal. Je suis content de l’avoir fait car, maintenant, nous sommes en tête du championnat et, à l’époque, nous avions huit points de retard sur Manchester City. Cela montre simplement que la situation peut changer très rapidement.

.

Conte a fait passer Chelsea de la dixième place aux champions de Premier League. Peut-il en apporter un au Tottenham Hotspur Stadium ?

La course victorieuse s’est en fait terminée par les Spurs, mais les Bleus étaient déjà en route pour devenir champions, car ils ont remporté le trophée de la Premier League au galop.

Et c’est peut-être pour cette raison que Conte pourrait souscrire à l’idée qu’il peut à nouveau faire des Spurs « une puissance dans le football anglais ».