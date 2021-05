Arsenal a qualifié de “ club de blagues ” par Simon Jordan malgré une surperformance de Chelsea depuis Noël

Simon Jordan a qualifié Arsenal de “ club de blagues ” malgré des statistiques montrant qu’ils ont surpassé Chelsea depuis le lendemain de Noël.

Le club du nord de Londres a remporté des victoires consécutives sur les Blues en une seule saison pour la première fois en 17 ans mercredi soir, alors qu’Emile Smith Rowe a capitalisé sur une erreur de Jorginho pour gagner à son équipe trois points inattendus.

Arsenal a battu Chelsea 1-0 mercredi soir – mais ils ont eu une saison terrible pour le moins

Mais les Gunners ont eu une saison terrible, les hommes de Mikel Arteta languissant à la huitième place ayant réduit leurs chances de réclamer de l’argenterie ce trimestre.

La semaine dernière, leur seule chance de se qualifier pour la Ligue des champions est partie en fumée alors que leur ancien patron Unai Emery les a expulsés de la Ligue Europa en menant Villarreal vers une victoire cumulée 2-1.

Et malgré les statistiques montrant qu’Arsenal a accumulé plus de points que Chelsea depuis décembre (deux de plus en 22 matchs), Jordan a déchiré les Gunners et a déclaré qu’ils n’étaient qu’un grand club “ de réputation ”.

“Vous devez faire demi-tour et dire qu’Arsenal vient d’être placé en riant dans une organisation autoproclamée du big six club”, a-t-il déclaré lors de l’émission de jeudi pour les Blancs et la Jordanie.

Jordan a qualifié Arsenal de “ club de blagues ” – mais les statistiques montrent qu’ils n’ont peut-être pas été aussi mauvais que nous le pensons tous

«Ils ont reculé dans la ligue et ce qu’ils sont est un grand club en image seule et en réputation seulement parce qu’ils ne sont pas un grand club dans un autre département en ce moment.

«C’est le simple fait de la question. Que faites-vous, huitième, neuvième ou dixième de la ligue? Vous êtes hors de la Ligue Europa, perdant contre un manager que vous pensiez être une blague et que vous n’auriez pas pu vous débarrasser d’un manager assez rapidement parce que vous l’avez ridiculisé.

«Vous n’êtes pas un club gagnant ou un club ascendant.

“Vous avez un groupe de fans qui dirigent une chaîne de télévision qui ne font que diffamer le club, Arsenal est un club de football de blague à bien des égards.”

Arteta a lancé une défense passionnée de ses joueurs d’Arsenal après la victoire de Chelsea, insistant sur le fait qu’ils sont pleinement engagés envers lui et le club.

Arteta a défendu l’engagement de ses joueurs d’Arsenal après la victoire de Chelsea

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, on avait demandé à Arteta s’il était satisfait que tous ses joueurs aient donné leur maximum cette saison, ce à quoi il a répondu: “Avec la majorité d’entre eux, oui.”

Mais bien qu’il semble remettre en question le rythme de travail de son équipe, Arteta était évidemment loin d’être satisfait des reportages des médias sur ces remarques et a décidé de les clarifier après le choc de la Premier League.

«Rien n’est cassé. À l’intérieur, rien n’est cassé », a déclaré Arteta. “Ils [the media] essaiera de me mettre des choses que je n’ai jamais dites.

«Vous pouvez voir l’esprit de l’équipe dès la première minute. Tu peux voir ça. Vous ne pouvez jamais douter de leurs efforts et de leurs efforts.

«J’ai dit que si je n’obtiens pas 120% de réduction sur chaque joueur, c’est de ma faute et de ma responsabilité. Et ce n’était pas comme ça dans la presse, et j’en suis tellement ennuyé.

«Mes joueurs, je défendrai devant n’importe qui le reste du temps que je serai ici, parce qu’ils le méritent, parce qu’ils le gagnent tous les jours. Je ne mérite pas ça.

«Les joueurs me donnent tout chaque jour. Je suis vraiment content de beaucoup de choses que nous avons faites ce soir.