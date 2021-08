Arsenal a qualifié « d’équipe de rien » et devrait terminer en dehors du top 10 de la Premier League car ils n’ont « aucun plan » sous Mikel Arteta avec Sol Campbell choqué par le fossé en classe

in

Arsenal n’a “aucune direction ni aucun plan” avec l’équipe de Mikel Arteta qui devrait terminer en dehors du top dix de la Premier League cette saison.

Les Gunners ont connu le pire départ possible de la saison 2021/22, perdant leurs deux premiers matchs.

Arsenal n’a pas encore marqué de point cette saison

Après avoir subi une défaite surprise face au nouveau promu Brentford lors du week-end d’ouverture, l’équipe d’Arteta a été battue 2-0 par Chelsea aux Emirats dimanche, l’équipe étant huée par ses propres fans à la mi-temps et à temps plein.

Arsenal a été le plus gros dépensier de la Premier League cet été, dépensant un peu moins de 130 millions de livres sterling en nouveaux talents.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, pense cependant que le club souffrira d’un manque de leaders dans l’équipe.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Ils vont être à la page deux cette saison. Je peux les voir finir 13e ou 14e.

Arsenal devrait terminer en dehors du top 10

« S’ils restent avec Arteta, ils finiront dans la moitié inférieure du tableau. Ils sont à des kilomètres.

« Ils n’ont ni direction ni plan. Tous ces jeunes qu’ils ont amenés ont du potentiel, mais vous avez besoin de leaders dans le vestiaire pour en tirer le meilleur parti.

« Il n’y a pas de leader dans l’équipe.

« Qu’est-ce que les fans d’Arsenal attendent de leur équipe en ce moment ? Ils vont entrer dans la trêve internationale avec zéro point, ils ont Man City la semaine prochaine.

«Je pense simplement que vous avez dépensé tout cet argent pour de jeunes talents, et ce sont des jeunes talents et du potentiel, mais il n’y a pas d’autres leaders dans l’équipe.

« Il n’y a personne qui s’empare du jeu et dit ‘Je vais faire avancer cette équipe, je vais le faire pour Arsenal’.

« Ils n’ont rien. C’est une équipe de rien. C’est presque triste de voir à quel point ils sont mauvais.

Lukaku a révélé de nombreux défauts dans la défense d’Arsenal

“Je regarde Arsenal, autant que Tottenham est mon équipe, au fil des ans, j’aime regarder une équipe d’Arsenal quand ils jouent un bon football.

« Je les regarde maintenant et ils ne sont plus que l’ombre de ce qu’ils étaient. En les regardant hier, c’était probablement la pire équipe d’Arsenal que je pense avoir vue en Premier League.

“[Kieran] Tierney est le seul à pouvoir garder la tête haute, à mon avis, et Smith Rowe, mais c’est un jeune garçon.

« Même Tierney est un jeune garçon. Saka, Smith Rowe, Martinelli, Pepe, ce sont tous de jeunes enfants et ont besoin de leaders pour traverser cette situation.

“Il y a trop de fois maintenant où Arsenal s’appuie sur de jeunes joueurs et ils sont détruits.

« En le regardant hier avec Romelu Lukaku jouant contre eux, c’était presque comme si les moins de 23 ans d’Arsenal jouaient contre la première équipe de Chelsea.

Arsenal n’a pas non plus marqué de but cette saison

“Lukaku est arrivé et a dit” nous allons les détruire “. Il lui a fallu 15 minutes pour intimider la vie de leur défense. C’est presque devenu embarrassant.

Cette opinion selon laquelle Arsenal finira en dehors du top 10 pour la première fois depuis la saison 1994/95 où ils ont terminé 12e a été partagée par d’autres experts sur talkSPORT.

Leurs deux plus bas résultats depuis lors sont survenus au cours des deux dernières saisons, se classant huitième dans les deux campagnes.

Le fan des Gunners et ancien attaquant de la Premier League, Darren Bent, a déclaré: “Vraiment cette saison, je ne veux pas que cela se produise, mais si cela continue comme ça, ils pourraient ne pas terminer dans le top 10.”

Et le présentateur Alex Crook a répondu : « Vous ne finirez pas dans le top 10. Vous ne le ferez pas.

Arsenal a eu du mal à faire face à Chelsea aux Emirats

“Vous m’avez demandé plus tôt quelles équipes, je pense, finiraient au-dessus d’Arsenal et j’ai une liste.

« Nous avons les quatre premiers : Chelsea, City, Liverpool et United. Tottenham, Everton avec Rafa, Leicester, West Ham, Villa et Brighton.

Bent a répondu : « Brighton, je ne suis pas si sûr. J’aime Graham Potter, mais je pense qu’au cours de la saison, ils le feront.

“Je pense que West Ham et Brighton sont discutables, mais le reste, je peux tout à fait comprendre.”

La légende des Invincibles, Sol Campbell, a rejoint talkSPORT Breakfast lundi pour évaluer la défaite contre Chelsea.

Et le grand d’Arsenal a été abasourdi par le clair fossé de qualité entre les deux équipes.

La légende d’Arsenal, Sol Campbell, n’a pas été impressionnée par la performance des Gunners contre Chelsea

Campbell a également déclaré lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi: «Quand vous le regardez, il y a un manque d’expérience. C’est une équipe très, très jeune. Vous devez vous en souvenir.

“Vous avez affaire à Chelsea qui est champion d’Europe, a remporté la Super Coupe, a été fantastique en championnat, ils étaient un cran au-dessus.

« Lukaku fonctionne à un niveau différent maintenant. Je ne dis pas qu’il est le dernier morceau, mais c’est un gros morceau et ils vont aller loin.

« Le gouffre de talent et d’expérience était visible. Vous ne pouviez pas vraiment le manquer. Ils avaient tellement de temps et d’espace. Jorginho a eu tellement de temps pour choisir une passe et contrôler le tempo.

Il a ajouté : « Certains joueurs doivent faire les bases. Vous pouvez perdre, mais la façon dont nous avons encaissé certains buts était trop facile. Les temps de réaction de certains défenseurs ne se soutenant pas, n’évaluant pas le danger.

«Le premier but a glissé à travers la surface de réparation de six mètres – reculez et défendez. C’est simple.

« Permettez à Chelsea de marquer de très bons buts, pas ces simples buts. »

