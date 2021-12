Arsenal a qualifié  » ennuyeux « ,  » fragile  » et  » immature  » alors que d’anciennes stars prétendent que n’importe quelle équipe de Premier League pourrait battre l’équipe de Mikel Arteta ce jour-là

Arsenal a été qualifié d’« ennuyeux », « immature » et « fragile » après que les Gunners aient été humiliés par l’Everton hors de forme à Goodison Park.

Les hommes de Mikel Arteta ont été battus à juste titre 2-1 alors que les buts de Richarlison et Demarai Gray ont valu aux Toffees une première victoire en neuf matches pour alléger la pression sur Rafael Benitez.

GETTY

Arsenal a manqué l’occasion de battre l’une des équipes hors de forme de la ligue

GETTY

Les hommes d’Arteta font une démonstration terne

On ne peut pas en dire autant d’Arteta, avec la pression désormais de retour sur le patron des Gunners, avec des fans frustrés par le manque de progrès dans leur club cette saison.

Arsenal a maintenant perdu deux au rebond après que le club du nord de Londres a également cédé une avance à Manchester United lors d’une défaite 3-2 à Old Trafford la semaine dernière.

Ils ont perdu six matches sur 15 cette saison et ont glissé à la septième place du classement, à quatre points de West Ham, quatrième.

Et les hôtes de talkSPORT, Darren Bent et Perry Groves, n’ont pas été convaincus par le club malgré leur mini-récupération après leur début de saison torride, où ils ont perdu leurs trois premiers matches.

« J’ai regardé Arsenal et je me suis dit: » À quel point sommes-nous ennuyeux maintenant? « », a déclaré l’ancien attaquant de Premier League et fan des Gunners, Darren Bent, au talkSPORT Breakfast.

GETTY

Aubameyang ressemble à l’ombre de lui-même

« Nous avions l’habitude d’avoir une identité dans la façon dont nous jouions, mais cette première mi-temps hier soir était difficile à regarder en termes de ce qu’Arsenal essayait de faire.

« On pouvait très bien voir que nous avons raté Smith-Rowe – il est l’étincelle dans cette équipe à la minute – mais cela avait l’air si terne.

« Il n’y a aucune envie d’essayer de récupérer le ballon, il n’y avait pas d’énergie, nous essayions juste de ramener le ballon à Saka.

« Le tout ne convenait tout simplement pas.

« Vous pouvez voir assez clairement que lorsque Liverpool passe à un, ils veulent obtenir trois, quatre, cinq. C’est presque comme si Arsenal ne faisait pas confiance à leur position après avoir pris la tête.

.

Arteta se demandera comment Arsenal a réussi à perdre celui-là

« Arsenal a eu de la chance, c’était seulement 2-1 et n’importe quel jour, n’importe quelle autre équipe peut battre Arsenal.

« Ils ne sont pas difficiles à affronter. Si Norwich se présente et le met en place, ils pourraient battre Arsenal. »

Perry Groves, qui a passé six ans à Arsenal à partir de 1986, a fait écho aux sentiments de Bent en qualifiant son ancien club de » immature « .

« Nous avons montré notre flakness, c’est de retour », a-t-il déclaré au Sports Bar après la défaite d’Arsenal.

«Nous étions fragiles et c’était la même chose à Old Trafford, nous donnions le ballon.

«Aubameyang aurait dû marquer à la fin, mais cela ne fait que passer au-dessus des fissures.

« Arsenal est une équipe immature à certains moments des matchs. »

