Arsenal a « ravi » Triple H lorsqu’ils ont utilisé sa musique avant les matchs à domicile, mais la légende de la WWE n’est peut-être pas heureuse maintenant d’avoir averti Mikel Arteta et les joueurs qu’« ils feraient mieux de continuer à gagner »

in

Triple H pourrait être très en colère contre Arsenal en ce moment.

Il y a un an, l’équipe de Mikel Arteta volait haut lorsqu’elle a ajouté le Community Shield à son succès en FA Cup et la légende de la WWE a révélé sa joie de voir son thème musical utilisé aux Emirats, cependant, il a averti l’équipe de Premier League qu’elle ferait mieux de continuer à gagner .

.

Arsenal a remporté la FA Cup lors de la première saison d’Arteta en charge et tout semblait rose

. ou concédants de licence

Arsenal a poursuivi son succès à Wembley avec plus lorsqu’il a battu Liverpool au Community Shield

.

Mais cela ne s’est pas bien passé depuis et le club a commencé la saison avec des défaites contre Brentford, Chelsea et Man City

« Tout tourne autour du jeu et de la façon dont vous le jouez », dit la chanson de Motorhead – et Arsenal la jouait très bien au départ depuis que la musique a été utilisée pour la première fois lors de la deuxième mi-temps contre Liverpool le 15 juillet.

Cela semblait être une combinaison gagnante et la seule chose qui manquait était le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang crachant de l’eau en l’air avant d’entrer sur le terrain depuis le tunnel Emirates.

Avance rapide de 12 mois, cependant, et le club se retrouve au bas du classement de la Premier League, ce qui ne plaira pas au grand homme.

“Je suis très excité à ce sujet”, a expliqué Triple H, 14 fois champion de la WWE en 2020 lorsqu’on lui a demandé d’entendre la musique dans le nord de Londres.

« La WWE est l’une de ces marques, elle résonne à l’échelle mondiale. Le niveau d’excitation, c’est ce que nous faisons.

Triple H a déclaré qu’il était ravi de voir son thème musical utilisé par Arsenal – alors qu’ils continuent de gagner

« Que ce soit la musique, le produit sur le ring ou le spectacle que nous y apportons lorsque vous venez à un WrestleMania, un RAW ou un SmackDown. Le spectacle qui s’y trouve attaque vos sens de toutes parts.

« Et la musique est une grande partie de la définition du thème. Alors, quel meilleur thème pour Arsenal à avoir sur un système de haut-parleurs que Lemmy de Motorhead criant « il est temps de jouer le jeu » ? Il n’y a rien de mieux que ça.

« Tout ce que vous avez à faire à ce stade est de sortir et de le sauvegarder. Chaque fois que vous pouvez me connecter à cette base de fans, c’est génial pour tout le monde et je suis ravi. Je les remercie de l’avoir fait – assurez-vous simplement de gagner lorsque vous jouez ma musique, c’est tout.

Les Gunners ont lourdement investi dans la fenêtre de transfert, avec la signature de Ben White de Brighton pour 50 millions de livres sterling parmi 157 millions de livres sterling de nouvelles recrues.

Arteta est maintenant sous pression pour livrer avec Norwich à domicile après la pause internationale actuelle et le derby du nord de Londres clôturant septembre.

Le boss a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir prononcer le célèbre slogan de Triple H : « Je suis le jeu et je suis sacrément bon !