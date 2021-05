Arsenal a remporté deux victoires consécutives en Premier League contre Chelsea pour la première fois en 17 ans alors qu’Emile Smith Rowe étourdit les Blues terne à Stamford Bridge

Si Roman Abramovich avait besoin d’un rappel pour dépenser gros pour un buteur cet été, c’est la défaite 1-0 de Chelsea face à Arsenal mercredi.

Les Blues ont subi des défaites consécutives face aux Gunners pour la première fois depuis la saison 2003/04 alors qu’Emile Smith Rowe a profité de la passe de frappe de Jorginho en première mi-temps pour sceller une victoire pour le club du nord de Londres.

Smith Rowe a inscrit son deuxième but en Premier League en autant de matchs

L’erreur bâclée de Jorginho a conduit à un but

Chelsea n’a pas réussi à faire payer leurs chances et à dominer complètement la possession – et Abramovich doit sûrement savoir maintenant qu’il doit signer un buteur prolifique s’il veut que son équipe affronte Manchester City la saison prochaine.

Erling Haaland, Romelu Lukaku et Harry Kane ont tous été liés à un déménagement à Stamford Bridge et le Russe, comme il l’a fait tant de fois au cours de ses 18 ans en tant que propriétaire du club de l’ouest de Londres, pourrait maintenant être contraint d’obtenir son chéquier une fois de plus.

Smith Rowe a mis Arsenal devant après 15 minutes, capitalisant sur une balle lâche de Jorginho dans un rare manque défensif de Chelsea.

Aubameyang a attiré Smith Rowe pour le but décisif

La passe arrière capricieuse du milieu de terrain italien a mis Kepa sous une énorme pression et l’Espagnol n’a pu parer le ballon que pour arrêter un but contre son camp.

Cependant, Smith Rowe a sauté sur le ballon libre avant de rentrer chez lui pour mettre les Gunners en tête.

Quelques instants plus tard, il y avait plus de controverse car Mason Mount avait un tir à bout portant bloqué par ce qui semblait être la main de Rob Holding.

Son effort allait vers le but et frappa clairement la main de Holding, qui était dans une position non naturelle.

Chelsea a dominé la possession en seconde période mais Arsenal a bien défendu, le remplaçant Olivier Giroud manquant une chance glorieuse de trouver l’égalisation avant de bouffer ses lignes juste à l’extérieur de la surface.

Dans les dernières minutes, Kurt Zouma a également eu un effort rayé de la barre, avant que Giroud ne s’écrase le rebond sur le même morceau de boiserie.