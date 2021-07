Arsenal a repéré Manuel Locatelli en 2016 alors que la sensation de l’Euro 2020 était le nouvel Andrea Pirlo de l’AC Milan avant que Chelsea ne rejette Tiemoue Bakayoko

in

Arsenal devrait rivaliser avec la Juventus pour la signature de Manuel Locatelli, le milieu de terrain italien prenant d’assaut l’Euro 2020.

Les Gunners ont fait une offre officielle pour le joueur de 23 ans, selon son chef de Sassuolo, Giovanni Carnevali.

La performance de Locatelli contre la Suisse a été l’une des meilleures du tournoi jusqu’à présent

Il a déclaré à Sky Sports : « Ils font tout leur possible pour signer Manuel et c’est une offre importante… nous verrons. La Juventus veut aussi Locatelli et nous avons une relation spéciale avec eux. Nous avons une nouvelle réunion prévue avec la Juve.

Locatelli a attiré l’attention de tous avec deux buts contre la Suisse, mais Arsenal connaît la star de Sassuolo depuis des années.

L’ancien manager des Gunners, Arsene Wenger, a envoyé le chef scout Neil Banfield pour diriger un Locatelli en 2016, alors que le joueur avait 18 ans et qu’il était déjà désigné comme futur capitaine de l’AC Milan.

Ayant rejoint Milan depuis l’académie d’Atalanta à l’âge de 11 ans, Locatelli était considéré comme l’une des jeunes stars les plus brillantes d’Italie, avant que les mouvements d’un rejet de Chelsea ne l’obligent à changer de cap et à rejoindre Sassuolo…

Cela a déjà été un voyage pour le jeune milieu de terrain

Le journaliste de football européen de talkSPORT, Andy Brassell, a déclaré: «Il a commencé à la fantastique académie Atalanta quand il était enfant, il était à Milan à l’âge de 11 ans – et tout le monde pensait que c’était une histoire d’amour qui durerait pour toujours.

«Il a fait ses débuts en Serie A à l’âge de 18 ans, lors de sa première saison complète, il a marqué le vainqueur contre Sassuolo, peu de temps après, il a marqué un vainqueur contre la Juventus.

“La raison pour laquelle il avait l’air d’être une superstar n’était pas seulement son équilibre sur le ballon, pas seulement son élégance, mais le fait qu’il s’intégrait dans ce rôle d’Andrea Pirlo, juste devant la défense en tant que profond meneur de jeu.

“Mais cela a commencé à baisser à Milan car ils ont fait de mauvais investissements. En 2018, Milan a prêté Tiemoue Bakayoko comme l’une de leurs signatures cet été-là et le nez de Locatelli se dérègle.

Milan s’attendait à ce que Locatelli soit une star pendant de nombreuses années à venir

« Il pensait qu’il ne jouerait pas autant et a demandé un coup. Ce qui était initialement considéré comme un prêt à Sassuolo est devenu un prêt avec obligation d’achat.

« Heureusement pour Locatelli et Sassuolo, il a saisi son opportunité à deux mains.

«Il a élargi sa palette, a joué un certain nombre de postes au milieu de terrain, et c’est ce qui a pris [Italy head coach Roberto] L’oeil de Mancini.

«Lorsque Marco Verratti s’est blessé au début de ce tournoi, c’était la pause dont Locatelli avait besoin.

Le pari de Locatelli avec Sassuolo a porté ses fruits

“Le sentiment est qu’à 23 ans, il est temps pour Locatelli de franchir une nouvelle étape dans ce qui promet d’être une carrière fantastique.”

Alors que son coéquipier italien Giorgio Chiellini espère que Locatelli le rejoindra à la Juventus, le joueur de 36 ans a récemment admis qu’il regrettait d’avoir refusé une offre d’Arsenal à l’âge de 16 ans.

Dans une récente interview avec le magazine français So Foot, Chiellini a déclaré : « Avec le recul, j’ai été idiot de décliner cette offre. J’avais 16 ans, j’ai joué en Serie C, j’ai eu une offre énorme.

« Je ne me sentais pas prêt. Si j’avais accepté, cela aurait donné l’impression de trahir Livourne.

Chiellini fait partie d’une longue liste de grands noms qui ont failli rejoindre les Gunners, Locatelli le rejoindra-t-il ?