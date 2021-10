Andy Cole jouant un match de championnat pour Arsenal est le morceau préféré de tous les fans de football.

Sauf pour Ian Wright. Les deux attaquants légendaires se sont brièvement croisés dans le nord de Londres, mais n’ont jamais pu faire équipe pour les Gunners.

Arsenal a laissé Cole lui échapper

Il deviendrait bientôt l’un des meilleurs joueurs de leurs grands rivaux

C’est parce qu’Arsenal a sanctionné l’un des transferts les plus insensés de l’histoire de l’élite lorsqu’ils ont vendu Cole – et Wright le savait depuis le début.

Cole deviendrait le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League – et contrairement à Alan Shearer et Wayne Rooney, il n’a pas tiré de penalty.

Non seulement un tireur prolifique, l’ancienne star de Newcastle et de Manchester United a accumulé des passes décisives avant que quiconque ne les remarque vraiment, formant des partenariats emblématiques avec Peter Beardsley à St James ‘Park puis Dwight Yorke à Old Trafford.

Jusqu’à ce que Harry Kane le fasse la saison dernière, Cole était le seul joueur de l’histoire de la Premier League à figurer en tête du classement des buts et des passes décisives, avec respectivement 34 et 13 en 1993/94.

Au total, l’Anglais a terminé sa carrière avec 73 passes décisives dans l’élite, une de moins que le héros des Gunners Thierry Henry.

Cole a tout gagné à United

Shearer est peut-être en avance sur Cole dans le livre des records de tous les temps en Premier League, mais Cole a fait quelque chose que même le grand Geordie ne pouvait pas faire à Newcastle.

Il a marqué 41 fois toutes compétitions confondues en 1993/94, un record des Magpies qui tient toujours.

Il faut un attaquant de classe mondiale pour en connaître un – et Wright ne peut qu’imaginer ce qu’Arsenal aurait réalisé avec Cole à ses côtés dans les années 90.

Mais ce n’est pas seulement l’ancien patron des Gunners George Graham qui doit un peu plus de respect à Cole.

Cole n’était à Newcastle que pendant deux saisons, mais a quand même marqué un nombre incalculable de buts

Wright a déclaré l’année dernière: « Quand je suis allé à Arsenal, Cole était quelqu’un qui disait: » Non, il ne marquera jamais plus de 10 buts parce qu’il est paresseux « .

« Ils parlaient de son attitude. Tous les joueurs le désigneraient, Tony Adams, et diraient qu’il est quelque chose de spécial, mais je ne pense pas qu’il l’aura à temps.

«Je me souviens de l’avoir regardé pendant les matchs et il serait très facile pour des gens comme les entraîneurs de dire:« Non, déplacez-le ailleurs ».

« Parce que lorsqu’il courait, il était à 30, 40 mètres de retard sur les autres. Il faisait littéralement du jogging quand les gens couraient.

« Mais quand il a joué dans les jeux, vous pouviez voir qu’il avait fait quelque chose. »

Wright a vu quelque chose que les entraîneurs d’Arsenal n’ont pas vu

Wright a ajouté: « Quand il est allé à Newcastle, il a effrayé le f****** la vie de tout le monde.

« [He’s] quelqu’un qui n’obtient toujours pas le crédit pour moi quand les gens parlent du haut de gamme de la Premier League, absolument ridicule.

Cependant, Arsenal n’a pas regretté de l’avoir vendu à Bristol City en 1992, près de la moitié de ce qu’un fan de Newcastle a regretté de sa vente à Manchester United.

Deux jours seulement avant que les Red Devils n’achètent Cole en 1995, un supporter de Toon s’est bêtement fait tatouer l’attaquant tout le long de sa cuisse gauche.

Pour sa défense, l’accord est venu à l’improviste et le patron de Newcastle, Kevin Keegan, a été contraint d’affronter des fans en colère à l’extérieur de St James ‘Park pour expliquer pourquoi Cole a été vendu.

Arsenal a dû regretter d’avoir vendu Cole – mais United a essayé de le vendre aussi

News Group Newspapers Ltd

Et ce malheureux fan est parti avec le plus de regrets

Bien sûr, il continuerait également à hanter Newcastle, aidant United à les battre pour le titre en 1996/97 comme l’un de ses cinq triomphes en Premier League.

Mais malgré tout cela, même les Diables Rouges ont essayé de le vendre.

Avant le début de la saison 1996/97, Sir Alex Ferguson a essayé d’utiliser Cole comme un poids pour signer Alan Shearer, qui a fini par rejoindre Newcastle de Blackburn à la place.

Sous-estimé tout au long de sa carrière, Cole n’a peut-être pas encore gagné sa place parmi les légendes de la Premier League, bien qu’il soit confortablement l’un des plus grands attaquants anglais de tous les temps.

Néanmoins, il a tout gagné en tant que joueur d’équipe et individuel, tout en battant un tas de records dans le processus.

