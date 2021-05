Arsenal a surpassé Chelsea et Leicester depuis Noël alors que la forme 2021 montre pourquoi Mikel Arteta ne fait pas un si mauvais travail et mérite du temps

À la lumière des plaintes de Mikel Arteta concernant sa fausse représentation dans les médias, voici quelque chose qui pourrait lui plaire.

Arsenal n’a vraiment pas été aussi mauvais que nous l’avons tous imaginé. Eh bien, depuis Noël au moins.

.

Arsenal a battu Chelsea 1-0 mercredi soir

Les Gunners ont fait leur pire début de saison en Premier League, languissant en 14e position après dix matchs après leur plus bas total de points à ce stade de la campagne.

À l’heure actuelle, la huitième place du tableau, plus l’élimination de toutes les compétitions nationales et de la Ligue Europa, brosse certes une image assez horrible pour Arteta.

Mais cela ne raconte pas toute l’histoire.

Vous ne nous croiriez probablement pas si nous vous disions que depuis le 26 décembre, ils ont amassé plus de points que Chelsea, Leicester et West Ham.

Opta

Voici à quoi ressemble le tableau de la Premier League basé sur les résultats APRÈS Noël

Mais c’est vrai. Seuls les deux clubs de Manchester en ont plus.

Tout espoir de remporter le titre, ou même de terminer dans le top quatre, avait pratiquement disparu fin novembre – mais Arsenal a néanmoins grimpé de six places depuis.

En termes de forme, ils sont troisièmes si la saison de Premier League a commencé le lendemain de Noël.

Vous criez probablement quelque chose à propos de la Premier League qui ne commence pas le lendemain de Noël, c’est juste, c’était toujours l’Arsenal d’Arteta au début de la saison.

De plus, bien que les résultats n’aient pas été aussi stupides que nous aurions pu l’imaginer, les Gunners ont à peine mis le feu au monde avec leur football.

.

Peut-être qu’Arteta construit quelque chose d’assez bon à Arsenal?

Mais cela nous donne une interprétation intéressante d’Arteta, du travail qu’il fait actuellement et de sa perception.

Avec tous les discours sur une formidable Chelsea accueillant un Arsenal déprimé la nuit dernière, la victoire 1-0 des Gunners à Stamford Bridge est devenue beaucoup plus un choc qu’elle ne l’était en réalité.

Arteta a organisé une victoire similaire sur United à Old Trafford plus tôt cette saison, ainsi que des victoires sur Chelsea et Tottenham à domicile.

Pendant tout ce temps, de jeunes talents tels qu’Emile Smith Rowe et Bukayo Saka ont émergé, dans une équipe qui ne va s’améliorer que sous un patron brut mais talentueux.

C’est une autre façon de voir les choses, de toute façon.

.

Les appels au limogeage de Solskjaer ne sont plus si forts

Pour l’ancien attaquant de West Ham Carlton Cole, la situation rappelle les premiers combats d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, qui est maintenant deuxième – et Arsenal pourrait être récompensé de la même manière avec un peu de patience.

Cole a déclaré à talkSPORT: «Nous regardons Solskjaer, tout le monde disait la même chose:” Il n’est pas assez bon, je ne sais pas ce qui se passe “.

«Mais en même temps, le club lui est resté fidèle, s’est assuré de lui donner le temps dont il avait besoin, et il a construit quelque chose de bien là-bas maintenant.

«Regardez Man United, c’est une équipe méconnaissable par rapport au début de saison.

«Je pense qu’Arteta est toujours en train d’apprendre le jeu.»