Arsenal a suspendu une carotte tentante par la star de Brentford dans le but de «jouer au sommet»

L’une des stars du début de saison impressionnant de Brentford a refusé d’exclure un déménagement ailleurs au milieu de l’intérêt de transfert signalé d’Arsenal.

L’équipe de Thomas Frank occupe la septième place du classement de la Premier League après trois victoires et trois nuls lors de leurs sept premiers matchs. En effet, les victoires à West Ham et à domicile contre Arsenal, ainsi qu’un match nul avec Liverpool, ont montré qu’ils ne craignaient personne. Et leur style direct leur a valu une armée de nouveaux admirateurs.

La plupart des applaudissements ont été réservés à l’attaquant Ivan Toney, qui a inscrit deux buts en quatre apparitions. Bien aidés par Bryan Mbeumo, qui en a trois sur huit, les Bees se sont facilement lancés dans la vie de Premier League.

Ce n’est pas seulement en attaque où les Londoniens de l’ouest prospèrent. Leur gardien David Raya a également impressionné entre les bâtons. Sa forme a déjà eu Everton et Arsenal sur sa piste.

Et jusqu’à présent, sa belle forme les a vus s’associer à nouveau avec un mouvement.

Arsenal devrait perdre Bernd Leno en janvier après avoir perdu sa place au profit d’Aaron Ramsdale.

Everton, quant à lui, a également été lié et pourrait être sur le marché pour un n ° 2 à long terme. Rafa Benitez a fait venir Asmir Begovic cet été en tant que député de Jordan Pickford.

Et Raya, tout en insistant sur le fait qu’il est heureux au stade communautaire de Brentford, refuse d’exclure quoi que ce soit sur un futur déménagement.

« Je suis heureux au club », a déclaré Raya à Cadena Ser.

« Je veux faire une bonne saison cette année. Nous verrons ce qui se passe en été. Mes ambitions sont grandes, j’aimerais jouer au sommet. Vous voulez toujours jouer pour de grands clubs.

Raya a l’ambition de représenter l’Espagne. Mais avec Unai Simon, David De Gea et Kepa Arrizabalaga devant lui, il sait qu’il fait face à une tâche difficile.

Et il sait qu’il devra peut-être obtenir un transfert de haut niveau pour attirer l’attention de l’entraîneur national Luis Enrique.

« Pour moi, ce serait un rêve de représenter l’Espagne. J’en rêvais depuis tout petit. Si c’est le cas, j’en suis ravi. Je dois continuer à travailler et à concourir pour plaire à Luis Enrique. Ensuite, c’est la décision du manager.

Newcastle déménage pour Mbappe, Haaland, Lingard, Tarkowski et co. évalué et prévu

Arsenal dit de faire sauter la banque pour Toney

Arsenal, quant à lui, a reçu l’ordre de faire tout ce qui était en son pouvoir pour amener l’attaquant des Bees Toney à l’Emirates Stadium.

Avec Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah tous deux sur le point de partir, les pensées se tournent vers la signature d’un nouvel attaquant. En effet, il reste maintenant un peu moins de neuf mois à l’attaquant français de son contrat à Arsenal et semble destiné à partir.

Les pourparlers sur une prolongation n’ont jusqu’à présent pas réussi à faire une percée. De plus, un rapport de septembre indiquait Lacazette n’a de toute façon pas envie d’écrire de nouveaux termes.

En tant que tels, les Gunners sont liés à Ollie Watkins et Dominic Calvert-Lewin, qui coûteraient tous deux plus de 50 millions de livres sterling.

Les transactions pour l’un ou l’autre coûteraient plus de 50 millions de livres sterling.

Cependant, l’expert Darren Bent insiste sur le fait qu’il existe de meilleures options et il affirme que l’attaquant des Bees, Toney, serait parfait.

« Pourraient-ils l’éloigner de Brentford ? Eh bien, bien sûr », a déclaré Bent sur talkSPORT, cité par Football.London. « Oui (il conviendrait bien à Arsenal). C’est le début.

«Mais ce qu’il a montré jusqu’à présent à Brentford, c’est la vraie affaire. Ce n’est pas seulement en termes de retour de son objectif, juste la façon dont il intimide les gens. Il ne recule jamais devant un défi.

« Je pense qu’il est définitivement destiné à de grandes choses. »

LIRE LA SUITE: L’ancien favori d’Arsenal sur le radar de Newcastle fixe la date de décision; allusions à l’avenir