Arsenal a une chance parfaite de remplacer un attaquant international par un autre

Arsenal s’est vu offrir une occasion en or de remplacer un attaquant sortant par un international italien après une mise à jour concrète sur l’avenir du joueur.

L’avenir d’Alexandre Lacazette s’annonce de plus en plus loin des Emirats. Le Français, 30 ans, est en pleine forme ces derniers temps, bien que le temps de sa carrière à Arsenal s’écoule rapidement.

Lacazette est dans la dernière année de son contrat et jusqu’à présent, aucune des parties n’a montré beaucoup de volonté de négocier de nouvelles conditions.

En tant que tels, les prétendants ont commencé à former une file d’attente, avec West Ham et plus récemment Newcastle faisant la queue. Eddie Nketiah devrait également partir en tant qu’agent libre, laissant Mikel Arteta en tête.

Un joueur qui pourrait renforcer les rangs est le tueur à gages turinois, Andrea Belotti.

Belotti a été nommé cible des Gunners par la presse espagnole au début du mois d’octobre. Football London a révélé plus tard que Belotti avait été la cible d’Arsenal tout au long de la fenêtre estivale.

L’attaquant de 27 ans est également dans la dernière année de son contrat avec le club de Serie A. Et comme Lacazette, Belotti semble destiné à passer à autre chose.

Le président de Turin Urbano Cairo a récemment déclaré : « Il [Belotti] n’a pas signé et il ne veut probablement pas signer. J’ai fait une offre qui dépassait mes capacités, mais je ne peux pas le forcer à faire quoi que ce soit. Je ne pense pas qu’il veuille signer.

Maintenant, le gourou des transferts de confiance Fabrizio Romano a fourni une autre mise à jour sur la situation qui fait une lecture positive pour les prétendants de Belotti.

Romano a tweeté des citations du manager de Turin Ivan Juric qui disait : « Belotti ne signera pas la prolongation du contrat. »

« Andrea ne partira pas en janvier. Il décidera de son avenir en juin.

Avec une sortie en janvier apparemment hors de question, les prétendants se battront désormais pour débarquer Belotti en tant qu’agent libre cet été.

L’international italien 39 fois sélectionné pourrait être un remplaçant approprié pour Lacazette. L’absence de frais de transfert permettrait également d’investir dans d’autres départements de l’équipe.

Naturellement, cependant, l’intérêt pour Belotti de l’intérieur de l’Italie est endémique. L’AC Milan, l’Inter Milan et la Fiorentina ont tous été contrôlés comme points d’atterrissage potentiels par Calciomercato la semaine dernière.

Newcastle pense que le raid d’Arsenal est « réaliste »

Pendant ce temps, Newcastle pense qu’un raid sur Arsenal en janvier est parfaitement viable malgré l’intérêt de West Ham.

West Ham avait déjà été lié au rebelle contractuel des Gunners, Alexandre Lacazette. David Moyes manque de profondeur derrière Michail Antonio et a une campagne en Ligue Europa à jongler.

Cependant, le rapport Daily Express de Newcastle est dans le cadre. Citant le Daily Star, ils affirment que Lacazette est «sur le radar du club»

De plus, Newcastle aurait considéré Lacazette comme une signature «réaliste» compte tenu de son statut de contrat. L’accord du Français aux Emirats expirera à la fin de la campagne actuelle.

Arsenal autoriserait Lacazette à partir si une offre appropriée était déposée. Accumuler un montant qu’Arsenal juge digne ne sera pas une tâche difficile pour Newcastle.

