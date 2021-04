Arsenal “ accepte la médiocrité ” et Stan Kroenke “ ne se soucie pas vraiment de leur succès ”, déclare Simon Jordan, qui pense que le propriétaire des Gunners était un acteur majeur de la Super League européenne.

Simon Jordan pense que le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, était un acteur majeur derrière l’échec du projet de Super League européenne “ risible ”.

La Super League s’est interrompue mardi alors que les six grands clubs de la Premier League se sont retirés de la compétition à la suite d’une réaction violente.

.

Les fans de tout le pays se sont mobilisés alors que la Super League prenait fin soudainement

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, était à l’avant-garde de la Super League, le propriétaire de Manchester United, Joel Glazer, et John W Henry de Liverpool, qui deviendraient vice-présidents de la Super League.

Mais Jordan pense que le propriétaire des Gunners aurait été un chef de file dans le projet «arrogant» et «méprisable», se référant à la façon dont il a vu Kroenke diriger le club comme un indicateur.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace a ajouté que Kroenke “ ne se soucie pas vraiment ” du succès d’Arsenal sur le terrain et ne se résume qu’à leurs performances financières.

“C’est un scénario Jekyll et Hyde et ce que nous avons vu est Hyde, nous n’avons pas encore vu Jekyll”, a déclaré le spécialiste de talkSPORT lors de l’émission White and Jordan de mercredi. «Ils viennent juste de rouler.»

.

L’inclusion d’Arsenal a été considérée comme particulièrement controversée compte tenu de son absence de la Ligue des champions depuis 2017

«Dans un match de boxe, ils ont commencé un combat et ils ne sont même pas descendus du tabouret, c’est risible, c’est méprisable.

«La capitale derrière tout cela est Kroenke, à mon avis. Je considère Arsenal comme un club de football qui accepte la médiocrité.

«Lorsque Kroenke a franchi la porte, ils étaient le club de football le plus rentable du monde. Regardez l’érosion de ce club parce qu’il ne se soucie pas vraiment du succès du club.

«Il veut le faire passer au milieu. Un club qui réussit coûte beaucoup d’argent, un club qui ne réussit pas coûte beaucoup d’argent, il a un club qui se situe au milieu.

. – .

Kroenke, qui est impliqué dans le club depuis 2008, est une figure impopulaire parmi les fans d’Arsenal

«Maintenant, Arsenal lui cause beaucoup de problèmes, c’est un casse-tête, il perd de l’argent et je pense qu’une grande partie du capital derrière cela [Super League] est Kroenke.

«Je pense que John W Henry et les Glazers font partie du mélange et je pense que Manchester City et Chelsea sont des lemmings qui ont sauté dans le train alors qu’il quittait la gare.

Jordan ne pouvait pas non plus croire la manière dont Kroenke, Henry et Glazer essayaient de faire décoller la Super League.

Mais l’expert de talkSPORT a également averti les fans qu’ils se trompaient s’ils estimaient que le problème de la Super League était vraiment mort et enterré, alors qu’il comparait la situation à la formation de la Premier League.

“Si vous voulez commencer un combat, au moins un combat”, a ajouté Jordan. «Vrai ou faux, ils ne se sont même pas battus.

Jordan a suggéré que les clubs réessayeraient mais apporteraient des modifications à leur terrain

«Ce qu’il ne faut jamais sous-estimer, c’est l’incompétence et l’insuffisance risibles de ceux qui sont censés diriger les plus grands clubs de football du monde.

«Ce qu’ils ont essayé de faire était quelque chose d’incroyablement impoli et incroyablement arrogant et incroyablement dédaigneux, à savoir faire quelque chose qui avait l’opportunité d’emmener tout le monde avec eux, de briser le modèle actuel.

«Les raisons pour lesquelles Henry, et en particulier Kroenke, se sont trompés, c’est parce qu’ils n’en comprennent pas la dynamique spécifique et qu’ils viennent de se faire remettre la tête.

«Il ne s’agissait pas seulement des fans, mais des 86 autres clubs de la pyramide anglaise. Ils sont allés contre eux et ont dit «à vous». Et ils ont eu leurs fesses royalement claquées.

«Ils ont fait la risée d’eux-mêmes, ils se sont rendus ridicules, ils ont saisi l’occasion de faire quelque chose d’assez significatif parce que cela doit être fait.

«Le football doit se repositionner et il doit se re-monétiser mais pas dans ce format, ce que j’ai constamment dit, mais ils ont pris cette situation et l’ont transformée en un désastre pour eux-mêmes et actuellement pour leurs clubs.

«Cela ne veut pas dire que ce n’est pas récupérable, cela ne veut pas dire que cela ne revient pas dans un bien meilleur modèle où il amène la Premier League, l’EFL et l’UEFA avec lui.

«Ils ont essayé de le faire de la manière la plus arrogante, impolie, agressive et irrespectueuse, mais ce qu’ils font n’est pas nécessairement mal, mais ils l’ont fait d’une manière qui exclut tout le monde, n’a pas accepté la pyramide, n’a pas accepté. la méritocratie.

«Quand la Premier League a été formée, malgré le fait qu’elle avait une promotion, qui se souciait des clubs de Football League?

“Aucun des 20 clubs de Premier League et certainement pas les diffuseurs, donc ce n’est qu’une autre version de cet accord, mais c’est juste une version plus moche.”