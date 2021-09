Arsenal “accepte un accord de principe” pour que le patron expérimenté remplace Mikel Arteta

Arsenal aurait convenu des termes de principe avec le patron italien Antonio Conte alors que Mikel Arteta a du mal à lancer la saison des Gunners.

Les Gunners sont en bas de la Premier League avec trois défaites en trois matchs. Ils n’ont pas encore marqué de but et des questions commencent déjà à être posées sur les références d’Arteta.

L’Espagnol n’a pu réussir qu’une huitième place la saison dernière, après avoir remporté la FA Cup lors de sa première saison.

Arsène Wenger a été interrogé sur son retour au club cette semaine, mais le Français a repoussé la discussion.

Maintenant, selon Todo Fichajes, Arsenal prend déjà des mesures dans les coulisses pour remplacer le joueur de 39 ans.

Tout d’abord, bien que la source espagnole soit loin d’être un média réputé, le dernier discours pourrait bien faire semblant.

Mais ils rapportent que l’ancien patron de Chelsea « Antonio Conté a été contacté il y a un peu plus d’une semaine » après les deux premières défaites d’Arsenal en Premier League.

Le média indique que l’entraîneur expérimenté a “déjà conclu un accord préliminaire” avec Arsenal.

Fondamentalement, Conte a apparemment accepté en principe de prendre le relais dans le nord de Londres tant qu’il peut le faire avant octobre.

Cela laisserait Arteta besoin d’une amélioration drastique des résultats lors de ses trois prochains matchs.

Arsenal affrontera Norwich, Burnley et Tottenham, avec le premier et le dernier de ces matchs à domicile. Et un revirement des résultats n’est pas exclu compte tenu de la nature difficile de leurs matchs d’ouverture contre Brentford, Man City et Chelsea.

Conte est disponible après avoir quitté l’Inter Milan, vainqueur de la Serie A, cet été.

Conte prend le rôle de la télévision

Conte a quitté le San Siro après s’être brouillé avec l’Inter au sujet des contraintes financières imposées par leurs propriétaires.

Il a depuis accepté un poste d’expert pour une chaîne de télévision italienne.

Conte deviendra un invité spécial en studio pour la couverture par Sky Sport Italia de la Ligue des champions et du football international.

Mais cela pourrait être de courte durée si le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke et Edu, malgré tout, mettaient fin à Arteta.

Avec la date limite prétendument imposée par Conte, il pourrait être en charge aux Emirats contre Brighton le 2 octobre.

Conte était considéré comme un candidat à la succession d’Everton avant que Rafa Benitez ne reçoive les rênes en juin.

Le joueur de 52 ans était à la tête de Chelsea entre 2016/18 et a remporté la Premier League et la FA Cup.

