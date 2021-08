Arsenal accueille à domicile Bukayo Saka avec un mur de messages de milliers de fans à la suite d’abus racistes subis après l’échec du penalty final de l’Euro 2020, laissant un adolescent sans voix

in

Bukayo Saka a été submergé par l’émotion alors qu’il a reçu une rafale de messages de soutien à son retour sur le terrain d’entraînement d’Arsenal pour la première fois depuis l’Euro 2020.

L’attaquant de 19 ans a brillé pour les Three Lions, bien que les hommes de Gareth Southgate se soient finalement vu refuser la gloire de la manière la plus déchirante à l’Italie aux tirs au but.

Saka a été victime d’abus racistes scandaleux en ligne après avoir raté le cinquième coup de pied décisif contre l’Italie

Le jeune a eu une grosse surprise à son retour sur le terrain d’entraînement d’Arsenal

Saka, ainsi que Jadon Sancho et Marcus Rashford, ont par la suite subi des abus racistes en ligne après avoir raté des tirs au but lors de la finale tendue à Wembley.

Depuis lors, Saka, ainsi que la paire susmentionnée, ont reçu le soutien universel de la fraternité du football.

Arsenal a reçu des milliers de messages de soutien à Saka et le club du nord de Londres a rempli un mur de son terrain d’entraînement intérieur à London Colney avec une fresque pour surprendre sa jeune star.

Saka a été naturellement ému par le geste et a déclaré dans un clip publié sur le compte Twitter du club : « Je suis sans voix.

Saka a été submergé par le volume de messages affichés sur le terrain d’entraînement d’Arsenal

«Comment puis-je même dire merci pour tout cela? Puis-je tout ramasser et le ramener à la maison ? »

Saka, comme le reste de ses coéquipiers d’Arsenal, aura un œil sur son premier match de Premier League contre le nouveau promu Brentford une semaine vendredi.

Avant cela, l’attaquant pourrait participer au match amical de pré-saison de dimanche contre ses rivaux du nord de Londres, Tottenham.