Arsenal accueille Everton lors de la trente-troisième journée

22/04/2021 à 21:01 CEST

le Everton visitez ce vendredi pour Emirates Stadium se mesurer avec Arsenal à son trente-troisième tour de Premier League, qui débutera à 21h00.

le Arsenal atteint le trente-troisième match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans la compétition après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre le Fulham. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 13 des 32 matchs disputés jusqu’à présent et ont concédé 36 buts contre et marqué 44 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Everton a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Tottenham Hotspur lors de son dernier match, il vient donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Everton ils avaient remporté 14 des 31 matchs de Premier League disputés cette saison, marquant 43 pour et 40 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Arsenal a gagné six fois, a été battu six fois et a fait match nul quatre fois en 16 matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Everton, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches disputés dans le Emirates Stadium. Dans le rôle de visiteur, le Everton a un solde de neuf victoires, trois défaites et trois nuls en 15 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que les joueurs du Arsenal Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Emirates Stadium, obtenant ainsi 24 victoires, une défaite et cinq nuls en faveur de la Arsenal. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les EvertonEh bien, ils l’ont fait les six dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Arsenal et le Everton Ce tournoi a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminé sur un résultat 2-1 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur la Arsenal avec une différence de trois points. L’équipe de Mikel Arteta il se classe neuvième avec 46 points sur son tableau de bord. Quant à son rival, le Everton, est en huitième position avec 49 points.