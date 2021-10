Arsenal “aligne” des cibles très différentes pour remplacer l’avant proche de la sortie

Arsenal a identifié deux remplaçants appropriés pour un attaquant actuel dont l’avenir semble de plus en plus s’éloigner des Emirats.

Alexandre Lacazette est en dernière année de son contrat à Arsenal. L’attaquant français, 30 ans, semble destiné à partir avec un nouveau contrat sans succès jusqu’à présent. De plus, un rapport de septembre indiquait Lacazette n’a de toute façon pas envie d’écrire de nouveaux termes.

Lacazette partira donc en tant qu’agent libre cet été – à moins qu’une vente à prix réduit de janvier ne soit d’abord sanctionnée.

Jambon occidental ont été crédités d’intérêts, tandis que l’AC Milan et L’Atletico Madrid serait également dans le coup. Dans tous les cas, il semble de plus en plus probable que Mikel Arteta ait bientôt besoin d’un ajout à sa ligne avant.

Maintenant, selon Caught Offside (citant le point de vente espagnol Fichajes), Arsenal a identifié deux remplaçants appropriés.

Avant tout l’Italie Andrea Belotti serait sur leur radar. L’attaquant turinois de 27 ans est également dans la dernière année de son contrat. À ce titre, il pourrait signer un accord de pré-contrat avec un club étranger en janvier.

Belotti joue principalement un rôle central qui détournerait Pierre-Emerick Aubameyang de large – quelque chose Arsenal a récemment été mis en garde contre.

La deuxième cible citée dans le rapport est le nom surprenant d’Eran Zahavi.

L’attaquant israélien, 34 ans, exerce actuellement son métier aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. Avant cela, Zahavi s’était fait un nom en opérant à près d’un but par match en Israël puis en Chine.

Zahavi a apporté son but à Eindhoven en 2020 où il a depuis marqué 24 buts en 49 matches. Lui aussi a un contrat qui expirera à l’été 2022. Bien qu’à 34 ans, il représenterait évidemment une option à bien plus court terme.

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de Manchester United et de l’Angleterre Andy Cole estime que Pierre-Emerick Aubameyang ne peut plus jouer comme il le faisait dans sa jeunesse et doit opérer dans sa position privilégiée pour être efficace.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, l’international gabonais a eu du mal à égaler le nombre de buts qu’il a atteint au début de sa carrière à Arsenal.

«Avec Aubameyang, placez-le dans sa bonne position – il marquera des buts. Mais vous ne pouvez pas avoir l’un de vos meilleurs joueurs qui joue à gauche, poursuivant », Cole the Kelly and Wrighty Show, via The Boot Room.

« Vous enlevez pourquoi vous l’avez signé. Dimanche, il a joué à son poste. C’était son meilleur match pour Arsenal depuis un certain temps. Il veut bien faire.

