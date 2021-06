Arsenal annonce le départ de Martin Odegaard et Dani Ceballos

Le site officiel d’Arsenal a annoncé les départs de Martin Odegaard et Dani Ceballos. Les deux joueurs ont reçu les « meilleurs vœux » du club tout en précisant que les deux contrats prendraient fin le 30 juin 2021.

Malgré l’annonce, cela ne signifie pas que l’un ou l’autre des joueurs ne peut pas rejoindre les Gunners. Le site Web du club d’Arsenal a déclaré ce qui suit:

« Tous les développements concernant les joueurs prolongeant leurs contrats ; nous rejoindre/nous rejoindre ; ou nous quitter seront officiellement communiqués au fur et à mesure de leur confirmation ».

L’Athletic a rapporté que Martin Odegaard est la cible de transfert n ° 1 d’Arsenal cet été après son prêt réussi au club. Mikel Arteta est un grand admirateur du milieu de terrain et souhaite conserver son caractère et ses qualités de leader en plus de son talent de footballeur.

Lors de sa première conférence de presse depuis son retour au Real Madrid, Carlo Ancelotti a nommé Odegaard et Ceballos comme prêteurs potentiels qui pourraient revenir pour renforcer l’équipe. En ce qui concerne la capacité de l’équipe du Real Madrid à concourir, Ancelotti a déclaré ce qui suit : « Il y avait même des joueurs prêtés comme Bale, Odegaard et Ceballos, et même encore, cette équipe du Real Madrid a atteint les demi-finales de la Ligue des champions et combattu pour la Liga ». L’Italien donnait potentiellement un aperçu des préparatifs de son équipe.

Le nouvel entraîneur du Real Madrid “évaluera calmement” tous ses joueurs, ce qui signifie qu’Odegaard et Ceballos auront la possibilité d’impressionner. Si une offre importante arrive pour l’un ou l’autre des joueurs, une vente n’est pas exclue, mais pour l’instant, ils feront probablement partie de l’équipe du Real Madrid pour la prochaine pré-saison le 5 juillet.