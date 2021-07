Arsenal annule sa tournée de pré-saison aux États-Unis en raison de l’épidémie de COVID-19

in

Arsenal a annulé sa tournée de pré-saison aux États-Unis en raison d’un certain nombre de cas positifs de COVID-19 au sein du groupe de voyage, selon ..

Arsenal annule sa tournée aux États-Unis en raison de l’épidémie de COVID-19

L’épidémie de COVID-19 perturbe les préparatifs de Mikel Arteta

L’annulation de la tournée perturbera sans aucun doute les préparatifs du manager Mikel Arteta pour la saison à venir. Les Gunners devaient se rendre mercredi aux États-Unis pour participer à la Florida Cup dans le cadre de leurs préparatifs pour la campagne 2021/22.

Cependant, selon ., les membres testés positifs au sein du groupe de voyage sont considérés comme asymptomatiques.

Arsenal devait affronter l’Inter Milan, vainqueur de la Serie A la saison dernière, le 25 juillet, avant d’affronter les vainqueurs de la rencontre d’Everton avec la formation colombienne Millonarios trois jours plus tard.

On pense maintenant que l’équipe de Premier League tentera de faire d’autres plans pour poursuivre sa campagne de pré-saison.

À qui d’autre Arsenal sera-t-il confronté pendant la pré-saison?

Arsenal devrait également participer à The Mind Series – un tournoi entièrement londonien organisé dans le but de favoriser l’amélioration de la santé mentale. Les Gunners accueilleront Chelsea à l’Emirates Stadium le 1er août avant de traverser le nord de Londres pour affronter leurs rivaux acharnés Tottenham Hotspur une semaine plus tard.

L’équipe d’Arteta a lancé ses préparatifs en Écosse la semaine dernière, avec une défaite 2-1 et un match nul 2-2 contre Hibernian et les Rangers respectivement.

Arsenal lancera sa campagne de Premier League avec un court voyage à l’extérieur chez les nouveaux arrivants Brentford le 13 août. Arteta espère que, d’ici là, son équipe aura beaucoup de temps de jeu à son actif.

L’Espagnol sera désespéré de superviser l’amélioration la saison prochaine après une campagne décevante la dernière fois. Reste à savoir s’il y aura d’autres entrées d’ici août. Albert Sambi Lokonga et Nuno Tavares ont déjà franchi le pas.

