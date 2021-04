Arsenal “ aurait dû embaucher Carlo Ancelotti ” en tant que manager et Mikel Arteta “ pourrait être limogé cet été ” alors que sa gestion du capitaine des Gunners Pierre-Emerick Aubameyang est remise en question.

Le triomphe de Mikel Arteta en FA Cup la saison dernière a “ masqué les fissures ” des problèmes d’Arsenal et les Gunners auraient dû nommer Carlo Ancelotti à la place de l’Espagnol.

C’est l’avis de Darren Bent, qui pense que le club du nord de Londres aurait mieux fait de céder les rênes au fidèle Italien lorsqu’il était disponible avant de se rendre à Everton.

.

Arteta connaît une première saison complète difficile en gestion

La saison d’Arsenal est en jeu, leur seule chance de qualification en Ligue des champions reposant sur leur victoire en Ligue Europa.

Les Gunners languissent en neuvième position et leurs espoirs d’atteindre les demi-finales de la Ligue Europa ne tiennent plus qu’à un fil après que Slavia Prague a arraché un but tardif et crucial à l’extérieur pour leur donner l’avantage dans le match nul.

Ils ont rebondi après la déception en milieu de semaine en battant confortablement Sheffield United dimanche soir, mais Bent pense que les Gunners ont fait le mauvais choix en embauchant trop tôt Arteta inexpérimentée.

“Quand Arsenal cherchait un manager, il y avait deux personnes à gagner: Arteta et Ancelotti”, a déclaré l’ancien attaquant anglais et fan d’Arsenal à talkSPORT.

.

Les stars d’Arsenal semblaient abattues jeudi soir après avoir concédé une égalité tardive au Slavia Prague

«Je pensais qu’Arteta aurait dû être la seule à aller à Arsenal et Arteta à Everton.»

Bent estime qu’Arteta pourrait bien être licencié si Arsenal quittait la Ligue Europa et terminait au milieu du tableau de la Premier League – bien qu’il espère que le club lui laisse plus de temps.

«Les premiers signes étaient vraiment bons en ce qui concerne la rapidité avec laquelle il a remporté un trophée. Oui, cette saison a été vraiment incohérente, mais je ne veux pas qu’Arsenal se transforme en un club où ils continuent à limoger les managers – à un moment donné, vous devez donner un peu de temps à quelqu’un », a-t-il déclaré.

«La FA Cup passe en revue beaucoup de fissures et si Arsenal sort de la Ligue Europa et termine dixième ou onzième, je pense qu’il pourrait être sans emploi.

.

La manière dont Arteta gère Aubameyang a été remise en question

«Je voudrais le voir rester et faire demi-tour parce que je ne suis pas fan de licenciement des managers. Arsenal n’est pas Chelsea.

“Chelsea a très bien réussi à le faire de cette façon, mais je ne pense pas que cela fonctionnera pour Arsenal.”

Perry Groves, quant à lui, pense que la mauvaise gestion du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang par Arteta a été un facteur important dans la triste forme du club.

“Il demande aux joueurs de faire des choses qu’ils ne peuvent pas faire à cause de Man City et Guardiola”, a-t-il déclaré.

«Il veut qu’ils jouent à l’arrière et soient complexes.

«Ole Gunnar Solskjaer coincé par Harry Maguire à 100%. Laissant votre capitaine dehors quand il est en retard et le lâchant, il aurait dû le tirer sur le côté et lui infliger une amende de deux semaines et dire: «Mon pote, tu ne peux pas faire ça».

«Puis le laisser de côté après la débâcle de Liverpool. Il a perdu la confiance du capitaine et de tout le vestiaire.