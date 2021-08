Arsenal aurait pu être dans la position du Paris Saint-Germain d’être sur le point de vendre Kylian Mbappe au Real Madrid pour 137 millions de livres sterling si Arsène Wenger avait réussi en 2016

in

Kylian Mbappe pourrait se retrouver au Real Madrid cet été dans le cadre d’un contrat de 137 millions de livres sterling, mais Arsenal aurait pu recevoir ces frais plutôt que le Paris Saint-Germain.

La superstar de la France est dans la dernière année de son contrat au Parc des Princes et autant qu’ils veulent qu’il reste, ils risquent de le perdre sur un transfert gratuit à moins qu’il ne soit vendu avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

.

L’avenir de Mbappe est en suspens et pourrait encore partir

Même l’attrait de jouer avec Lionel Messi et Neymar dans un front effrayant ne suffit pas à l’empêcher de vouloir partir.

talkSPORT a rapporté l’énorme offre de Madrid pour attirer le joueur de 22 ans en Liga.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, affirme qu’il ne retiendra pas Mbappe, mais il considère que la candidature de Madrid est “pas suffisante”.

Il a été signé de Monaco en 2017 dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 167,5 millions de livres sterling et le club souhaite récupérer le plus d’argent possible.

Il y aura certainement beaucoup de rebondissements dans la saga avant la fermeture de la fenêtre, mais ce qui est clair, c’est que Mbappe ne veut pas signer de nouveau contrat.

. ou concédants de licence

Mbappe a fait irruption à Monaco en 2016 et aurait pu rejoindre Arsenal

Les choses auraient pu être tellement différentes, cependant, car Arsenal l’a presque signé pour un transfert gratuit en 2016.

Le manager de l’époque, Arsene Wenger, lui a rendu visite dans le but de l’attirer dans le nord de Londres. Malheureusement pour les Gunners, il a choisi de rester à Monaco et a signé pour le PSG l’année suivante.

Dans une interview avec BeIN Sports de 2017, Wenger a déclaré : « Le joueur vous dirait que j’étais chez lui l’année dernière pour essayer de le faire venir ici.

« Parce qu’il était en fin de contrat mais Monaco a réussi à le garder et la décision était très, très serrée.

“Mais je pouvais aussi le comprendre parce qu’il a fait ses études là-bas et a finalement décidé d’y rester.”

. – Contributeur

Wenger a rencontré Mbappe en 2016, mais n’a pas pu le convaincre de rejoindre

Expliquant sa décision en 2018 de signer pour le PSG, Mbappe a révélé : « J’ai rencontré Arsène Wenger, qui est un grand entraîneur. Il a une grande réputation ici en France, il est très respecté et sait développer les jeunes joueurs. C’était une vraie option pour moi.

« Je rêve d’être managé par Arsène Wenger. Il est français, il a fait une belle carrière et maintenant il est libre car il a quitté Arsenal.

«Nous avons pesé les avantages et les inconvénients de tous les clubs, mais ma famille m’a dit que cela devait être ma décision et que je devais prendre.

« Cela devait aussi être une décision à long terme. C’était donc à moi de décider et j’ai décidé de venir ici pour évoluer.

