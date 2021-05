Arsenal aurait SACK l’entraîneur des moins de 23 ans Steve Bould après plus de 30 ans d’association avec le club, le directeur de l’académie Per Mertesacker chargé de trouver un remplaçant.

Arsenal a limogé l’entraîneur des moins de 23 ans Steve Bould, a-t-on rapporté.

Bould, qui a joué pour les Gunners pendant onze ans, a pris un rôle d’entraîneur dans leur académie un an après avoir pris sa retraite en 2000.

Bould était un joueur d’Arsenal entre 1988-99

Et a eu un certain nombre de rôles d’entraîneur avec les Gunners aussi

Il a mené leur équipe des moins de 18 ans à des titres successifs de la Premier Academy League en 2009 et 2010 ainsi qu’à la FA Youth Cup lors de la saison 2008-09.

Il a ensuite été promu assistant d’Arsène Wenger en 2012 et est resté dans le rôle pendant sept ans.

Bould a ensuite été chargé de leur équipe des moins de 23 ans en juin 2019, échangeant des emplois avec Freddie Ljungberg dans le cadre d’une restructuration majeure du personnel d’entraîneurs d’Arsenal.

Mais maintenant, son association avec le club, qui dure depuis plus de 30 ans, est terminée, dit l’Athletic.

Bould a été l’assistant de Wenger pendant six ans et est resté dans le rôle pendant un an après

Ce fut une saison difficile pour Arsenal U-23, qui a terminé dixième de Premier League 2.

Cependant, le rapport ajoute que les résultats ne sont pas la principale raison du départ de Bould.

Avec les goûts de Bukayo Saka et Emile Smith Rowe de plus en plus d’influence sur la première équipe, il y a une énorme pression pour continuer la ligne de production.

Et l’Athletic a suggéré que la séparation des chemins était due à la friction entre l’ancienne et la nouvelle méthodologie et aux changements d’approche du dépistage au club.

On ne sait pas qui interviendra pour Bould, mais le directeur de l’académie Per Mertesacker sera chargé de trouver un remplaçant.