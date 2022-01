Arsenal autorise l’attaquant Folarin Balogun à rejoindre les chasseurs de promotion du championnat

Arsenal a autorisé l’attaquant Folarin Balogun à quitter le club et il est devenu la troisième recrue de Middlesbrough en janvier après avoir rejoint l’équipe du championnat en prêt pour le reste de la saison.

Le joueur de 20 ans n’a disputé que deux matches de Premier League avec les Gunners au cours de la campagne en cours et a marqué deux fois en cinq matches de Ligue Europa la saison dernière. Balogun est apparu quatre fois dans les coupes d’Arsenal ce trimestre et a marqué deux fois dans le trophée EFL, mais Mikel Arteta lui a permis de partir pendant un certain temps de jeu.

Le patron de Boro, Chris Wilder, a déclaré au site officiel du club : « Nous sommes ravis d’accueillir Flo. C’est un joueur que je connais depuis longtemps et nous l’avons identifié comme quelqu’un qui pourrait venir nous améliorer dans la seconde moitié de la saison.

« Il a un bon mouvement, un bon rythme et c’est un finisseur naturel. Nous sommes impatients de travailler avec lui.

L’international anglais des moins de 21 ans Balogun suit le leader de Brighton Aaron Connolly et la signature permanente de Caolan Boyd-Munce à Teesside ce mois-ci.

Boro, qui a remporté cinq de ses six derniers matches de championnat, occupe actuellement la septième place du classement à un point des places pour les barrages.

Pour Arsenal, l’avenir d’Eddie Nketiah est plus clair.

Il y avait des doutes quant à savoir si le joueur de 22 ans chercherait à passer ce mois-ci. Mais Arteta a confirmé que l’ancien prêteur de Leeds restait.

« C’est notre joueur et il va rester avec nous » a déclaré Arteta mercredi.

Balogun « projet »

Pour Balogun, il aura la chance d’acquérir de l’expérience dans une équipe en vue d’une promotion en Premier League.

Le New Yorker est très apprécié aux Emirats.

S’exprimant en octobre, Arteta a déclaré : « Encore une fois, avec Flo (Balogun), nous avons un projet très clair. Les pas qu’il fait, ce sont les bons pas.

« N’oubliez pas qu’il est vraiment jeune. Il n’a pratiquement jamais joué au football professionnel et vous devez passer par toutes les phases. Et n’essayez pas de sauter des phases lorsque vous n’êtes pas prêt à le faire.

« Encore une fois, je suis vraiment content de lui. Il fait les bons progrès et en décembre, nous verrons où nous en sommes et ce qui est le mieux pour lui également. »

