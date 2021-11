Arsenal avait l’habitude de recevoir un avertissement de trophée et le match de Liverpool montrera de quoi est vraiment faite l’équipe de la Premier League

Comme le dit le vieil adage, pour devenir le meilleur, il faut battre le meilleur.

Les attentes étaient élevées lorsque Arsenal était dans son faste à la fin des années 1990 et au début des années 2000, comme l’a expliqué Freddie Ljungberg.

Ljungberg faisait partie d’une équipe d’Arsenal qui s’est habituée à gagner à Liverpool, et à peu près partout ailleurs

Cette équipe d’Arsenal pourra-t-elle remporter sa première victoire à Anfield depuis 2012 ?

S’adressant à The Coaches Voice, il a rappelé : « Environ une semaine après avoir rejoint [in 1998], Je me souviens [former Gunners assistant] Pat Rice m’a dit: « Juste pour que ce soit clair, ce qui est exigé dans ce club, c’est que nous remportions un trophée, un bon trophée, chaque année. »

Et à cette époque, un voyage à Liverpool était une formalité relative pour Arsenal. Ils ont disputé huit matches sans défaite contre les Reds entre 2001-04, dont deux victoires et un match nul à Anfield.

Mais tous ceux qui pratiquent le football depuis assez longtemps savent que le jeu est cyclique et qu’il était presque impossible pour Arsenal de ne pas progresser une fois qu’ils ont atteint le statut d’invincible lors de la saison 2003/04.

La seconde moitié des années 00 a vu Liverpool dépasser Arsenal, puis les premières années des années 2010 ont largement vu les Londoniens du nord terminer au-dessus des Merseysiders.

Beaucoup voulaient qu’Arsène Wenger parte dans les années qui ont précédé son départ en 2018, mais Arsenal ne s’est pas amélioré depuis son départ

Alors que Klopp a amené Liverpool à de nouveaux niveaux, remportant la Ligue des champions et la Premier League

Mais Liverpool a été dans une bien meilleure position ces dernières saisons, devenant l’un des gros frappeurs de la Premier League et de l’Europe, tandis qu’Arsenal est revenu à un niveau qu’il avait connu avant Arsène Wenger.

Les présages suggèrent certainement que Liverpool remportera la victoire sur Arsenal lors de leur rencontre à Anfield samedi, en direct sur talkSPORT. L’équipe de Jurgen Klopp a remporté ses cinq derniers matches à domicile en Premier League contre les Gunners.

Cependant, celui-ci a une sensation légèrement différente avec Liverpool semblant rocheux lors de sa dernière sortie alors qu’il succombait à la défaite à West Ham.

Pendant ce temps, Arsenal est l’équipe de forme de la division avec huit invincibilités, ce qui est la plus longue série d’invincibilité de toute équipe de Premier League actuellement.

Il semble que faire confiance au processus avec Arteta fonctionne

Depuis leur défaite 5-0 à Manchester City, qui les a laissés en bas de la ligue, Arsenal a grimpé en flèche avec six victoires et deux nuls.

Les opposants souligneront qu’un Leicester hors de forme a été leur plus gros scalp de cette course, mais une victoire à Anfield, bien que contre une équipe de Liverpool potentiellement blessée, placerait Arsenal dans le top quatre.

Et plus important encore, cela enverrait un message fort au reste des équipes que le vent pourrait se retourner en faveur d’Arsenal.

Écoutez le commentaire complet de Liverpool vs Arsenal en direct sur talkSPORT, coup d’envoi à 17h30

