Arsenal – Barça UWCL | Le message de Graham Hansen après son retour

10/12/2021 à 00:57 CET

Le meilleur de l’actualité pour le FC Barcelone. la norvège caroline graham hansen Elle a de nouveau foulé le green, contre Arsenal, après quatre semaines d’intervalle en raison de problèmes cardiaques. Et il l’a fait avec une aide.

La Norvégienne a tenu à envoyer, via ses réseaux sociaux, un message aux fans de culé, dans lequel elle a avoué que « Ça a été le mois le plus surréaliste de ma carrière ».

Il a également remercié ses amis, sa famille et ses médecins, et a assuré que « Je suis culé et je suis là pour rester ».

Tout le message

« C’était très agréable de revenir après ce qui a sûrement été le mois le plus surréaliste de ma carrière. J’ai ressenti à quel point mon corps refusait de fonctionner comme il le savait. J’étais entre le déni et la méfiance. « Est-ce que ça m’arrive vraiment ? » Je devais accepter que je devais avoir confiance que j’allais avoir de la chance. J’ai l’impression d’avoir une équipe médicale fantastique, des amis et une famille qui m’ont fait me sentir en sécurité et calme à propos de ce qui allait se passer. Alors, du fond du coeur qui n’est plus brisé ! : merci amis, famille et médecins. Merci de m’avoir soutenu, d’avoir été si gentil avec moi et de m’avoir redonné envie de concourir à nouveau. Je suis là pour rester, je suis un culé ».