Arsenal – Barça UWCL | Miedema, la menace ‘gunner’ avec culé d’enfance

06/12/2021 à 23:05 CET

Lorsque Vivianne Miedema (Hoogeveen, Pays-Bas, 1996) J’étais enfant et je n’ai pensé qu’un jour à jouer pour le Barça. Peut-être à cause de ce sentiment caché, la Néerlandaise s’est sentie gênée dans le match qui l’a opposée à Arsenal avec l’équipe de ses rêves au Johan Cruyff lors de la première journée de la Ligue des champions. Sa performance ce soir-là était très loin de sa meilleure version, même s’il s’était présenté comme la grande menace « tireur » pour ceux de Jonatan Giráldez.

a grandi Miedème regarder son père jouer au football et a pris comme exemple Robin van Persie, idole aux Emirats. Il a commencé à taper dans un ballon à l’âge de cinq ans et a joué dans une équipe de garçons jusqu’à l’âge de quatorze ans, date à laquelle il a pris la décision de déménager à Munich. Personne n’était indifférent à une telle machine à marquer. Et le fait est que la Hollandaise a l’habitude de laisser sa trace partout où elle va.

À seulement quinze ans, elle est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire à faire ses débuts en Eredivisie. Elle faisait partie du Bayern invaincu qui a remporté la Bundesliga pour la première fois depuis 1976. Elle est devenue, à l’âge de vingt-deux ans, la meilleure buteuse de l’équipe des Pays-Bas. Et il est désormais la star d’un candidat d’Arsenal pour remporter la Super League féminine et aller loin en Europe.

Loin des projecteurs

Mais Viviane, ou Anna Margaretha Marina Astrid -son nom de naissance-, préfère passer inaperçue et loin des projecteurs. Elle est plus à l’aise pour parler sur le terrain que pour les médias et les réseaux sociaux. Et elle veut être plus qu’une footballeuse, car elle pense qu' »en tant que personne, j’ai beaucoup plus à offrir au monde », comme elle l’a souligné à plus d’une occasion. Il travaille avec « War Child », une organisation qui aide les garçons et les filles dans une zone de guerre, et pense que les joueurs de football devraient profiter de leur renommée pour amener leur sport à un meilleur endroit qu’il ne l’est. »

Le nom de Vivianne Miedema ça sonne de plus en plus fort pour renforcer – encore plus, si possible – le Barça. C’est le ‘9’ le plus désiré par les fans de culé. Ce jeudi, elle a une nouvelle occasion de montrer la star qu’elle est devant l’équipe dont elle rêvait enfant. Et il le fera sur une scène de gala : l’Emirates Stadium de Londres.