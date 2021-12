Arsenal – Barça UWCL | « On attend un Arsenal avec beaucoup plus d’énergie »

09/12/2021 à 00:57 CET

Avec plus d’énergie et avec la volonté d’avoir plus de ballon. Alors attend Jonatan Giráldez Laissez Arsenal sortir qui veut améliorer l’image qu’il a laissée à Johan Cruyff.

L’entraîneur du FC Barcelone a reconnu en conférence de presse précédant le duel européen que son équipe a disputé, lors de la première journée de Ligue des champions, dans son fort, l’un des meilleurs matchs de la saison : « Nous avons dominé pendant les quatre-vingt-dix minutes, pratiquement , et les sensations étaient très bonnes & rdquor;.

Mais l’homme de Vigo prédit une approche très différente : « Je pense qu’ils vont modifier leur structure et qu’ils vont mettre plus de pression ; En plus, ils joueront chez eux, avec leurs gens, et ils sortiront avec un ‘plus’ d’énergie & rdquor;. Ne se soucie pas Giráldez les imprécisions que l’équipe a eues lors des derniers matchs : « Contre l’Atlético et surtout contre Levante, il semblait que le niveau n’était pas le même, ils ont mis la pression d’une manière à laquelle nous ne sommes pas habitués, et ces expériences nous aident à proposer des entraînements. pour améliorer certains aspects & rdquor ;.

Pour cette raison, a souligné l’entraîneur, « notre capacité d’adaptation dans les premières minutes sera cruciale ; Nous devons nous adapter très rapidement pour pouvoir créer des situations de supériorité qui ne peuvent pas nous surprendre & rdquor ;.

Hansen, retour progressif

Giráldez Il a également souligné que « vous devez être patient & rdquor; avec récupération complète de Hansen, qui a déjà été licenciée, et « ne la soumettant pas à beaucoup de pression & rdquor ;. Le technicien a reconnu qu’il faut garder à l’esprit « d’où ça vient & rdquor; le Norvégien et que « son retour sera progressif & rdquor ;.

Lieke Martens : « Chaque jour, je me sens mieux »

Il a également pris la parole lors d’une conférence de presse martres de Lieke. La Néerlandaise a reconnu lors de la conférence de presse que « j’ai toujours un malaise & rdquor; en main mais que « je vais mieux maintenant & rdquor;. Il a également assuré que son compatriote Miedème “Elle n’a pas eu sa meilleure journée au Johan, elle a dû être très frustrée & rdquor; et qu’ils vont essayer de « ne pas toucher au ballon car c’est très dangereux & rdquor;.