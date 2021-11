Arsenal « bougerait fortement » pour un joueur de 43 millions de livres sterling

Photo de Frank Augstein – Piscine/.

Arsenal aurait touché la base lors de la signature de Domenico Berardi en janvier.

Les Gunners ressemblent à une belle unité défensive cette saison sous Mikel Arteta.

Mais 13 buts en 11 matchs de Premier League illustrent qu’Arsenal pourrait être bien meilleur en tant que force offensive.

Et selon Fanta Calcio, les Londoniens du nord ont pris contact avec Sassuolo au sujet de la signature de l’ailier de 27 ans cet hiver et « bougent fortement ».

Le rapport affirme qu’Arsenal a « frappé » à la porte du club de Serie A mais, avec la Fiorentina également dans les comptes, il y a beaucoup de travail pour l’équipe anglaise.

Personne en Europe n’a dépensé plus qu’Arsenal l’été dernier.

Arteta et Edu ont dépensé plus de 150 millions de livres sterling pour améliorer le personnel de jeu.

Et c’est une bonne chose car Arsenal devra peut-être dépenser un tiers de ce chiffre pour obtenir l’international italien.

Berardi, qui a aidé son pays à remporter l’Euro 2020 en juillet, a reçu un prix de 43 millions de livres sterling au cours de l’été.

C’est beaucoup d’argent mais, encore une fois, Berardi est un joueur de premier plan.

Depuis le début de la saison dernière, il a inscrit plus de 20 buts toutes compétitions confondues, ce qui, pour un joueur large, est vraiment assez impressionnant.

Il va coûter cher, mais compte tenu de ce qu’il pourrait ajouter à l’offensive d’Arsenal, il sera intéressant de voir si Arteta et Edu pensent qu’il en vaut la peine.

