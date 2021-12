Arsenal célèbre le triplé des passes décisives de Matteo Guendouzi pour Marseille

Le joueur d’Arsenal, Matteo Guendouzi, a récolté trois passes décisives pour Marseille lors de sa victoire 4-1 sur le Cannet Rocheville dimanche.

Il poursuit une belle période de prêt pour le milieu de terrain de 22 ans, qui a aidé le club de Ligue 1 à se classer deuxième du classement et a obtenu une convocation en équipe de France.

Guendouzi a été un véritable atout pour Marseille

😍 Torreira inspire un retour spectaculaire

👏 Hat-trick de passes décisives pour Guendouzi

✅ Neuf joueurs en action Restez au courant de tous nos prêteurs, dans Loan Watch 👇 – Arsenal (@Arsenal) 20 décembre 2021

Les Gunners ont célébré le triplé des passes décisives sur Twitter, donnant à certains fans l’espoir d’un avenir pour Guendouzi aux Emirats avec des doutes persistants sur leur milieu de terrain actuel.

Mais il est sûr de dire : cela n’arrivera probablement pas. Trop de ponts ont été brûlés.

La dernière apparition du Français pour Arsenal remonte à juin 2020, lors d’une défaite à Brighton qui a vu sa conduite remise en question.

On ne pense pas que Guendouzi fasse partie des plans futurs de Mikel Arteta – et ce sentiment est mutuel.

Guendouzi veut que son prêt à Marseille soit permanent

«Aujourd’hui, je suis prêté et toujours lié par mon contrat à Arsenal. Mais je suis totalement concentré sur ce qu’il faut faire avec l’Olympique de Marseille », a récemment déclaré Guendouzi à RMC Sport.

« Et oui, c’est un club avec lequel je veux me projeter dans l’avenir et je veux m’inscrire sur le long terme.

« Ce sont des discussions que j’avais déjà eues avec le club avant de signer et je m’y sens très à l’aise. Et c’est pourquoi je veux continuer à m’amuser à l’Olympique de Marseille.

Guendouzi n’a plus joué pour Arsenal depuis son affrontement avec Neal Maupay de Brighton en juin 2020

Et les fans qui appellent à son retour pourraient avoir la mémoire courte.

Plus tôt cette saison, Guendouzi a fait une fouille pas si subtile aux supporters d’Arsenal et à l’atmosphère des Emirats.

Il a déclaré : « Les supporters marseillais sont incomparables. A Arsenal, il y a un grand stade, mais c’est totalement différent.

« La meilleure ambiance est ici [at Marseille]. C’est incroyable de jouer devant une foule comme celle-ci… ça soulève vraiment les joueurs.

